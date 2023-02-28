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۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

در جریان بررسی بودجه؛

بانک‌های دولتی مجاز به انتشار ۵۰ همت اوراق شدند

بانک‌های دولتی مجاز به انتشار ۵۰ همت اوراق شدند

مجلس به بانک‌های دولتی مجوز داد تا در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

در یکی دیگر از بندهای الحاقی به این تبصره آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

کد مطلب 5721419
زهرا علیدادی

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