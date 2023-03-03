احتمال لغو اعزام تیم هندبال ساحلی به مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل روز چهارشنبه بار دیگر در مجمع انتخاباتی فدراسیون هندبال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

یکی از اولویت‌های کاری پاکدل تعیین تکلیف وضعیت سرمربیگری تیم ملی هندبال است. پیش از این وسلین وویوویچ هدایت ایران را بر عهده داشت اما به گفته پاکدل، بالارفتن قیمت ارز ممکن است در نهایت به قطع همکاری با این مربی و در نهایت ادامه کار با مربی ایرانی منتهی بشود.

پاکدل صبح امروز جمعه در برنامه ورزشگاه گفت: شرایط سخت شده است. اگر حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را نداشته باشیم در تمام رشته‌ها دو اتفاق می‌افتد. اول اینکه بحث ارز فدراسیون‌ها را دنبال کنند. دو هفته است که بانک ملی ارز فدراسیون‌ها را نداده است. چهار روز دیگر تیم ساحلی ما به مسابقات قهرمانی آسیا می‌رود و نتوانسته‌ایم ارزش را بگیرد. ممکن است نتوانیم به این مسابقات برویم. اگر این حمایت نباشد امکان حضور مربی خارجی برایمان سخت خواهد بود.

وی افزود: اتفاق دوم این است که شاید مجبور بشویم در سال ۱۴۰۲ به سمت اعزام‌های کیفی و پرورش گلخانه‌ای ورزشکاران برویم.

رئیس فدراسیون هندبال در خصوص آخرین وضعیت سرمربی تیم ملی تاکید کرد: دو سه روز دیگر قرار است با وویوویچ مذاکره کنیم. سعی می‌کنیم تکلیف او تا چند روز بعد قطعی مشخص بشود.

پاکدل گفت: در حال حاضر گزینه دیگری نداریم. اگر مشکل ارز حل نشود بحث مربی خارجی در هندبال منتفی خواهد بود. داریم با ساز و کار جدید مذاکره می‌کنیم. یک پلن خاص است که باید تکلیفش مشخص بشود. مبلغ کل ورودی فدراسیون از طریق اسپانسر، کمیته المپیک و وزارت ورزش را بدهیم بازهم شاید نتوانیم یک سال از قرارداد وویوویچ را پوشش بدهیم.