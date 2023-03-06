روایت پزشکیان از بودجه دارو و تجهیزات/ ارز نیمایی وجود ندارد!

مسعود پزشکیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به صحبت با رئیس مجلس و درخواست ملاقات با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدار دادم.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو، ما دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و سال آینده وضع بدتر خواهد شد.
پزشکیان افزود: آنچه به عنوان مابه التفاوت ارز دارو در بودجه دیده شده، از محل هدفمندی یارانهها است که هیچ ربطی ندارد.
وی گفت: نزدیک به سه میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات بود که باید از این محل میدیدند. زیرا، نرخ ارز در بازار تعیین میشود.
پزشکیان اظهار داشت: با این وضعیت، در سال آینده با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. بیمارستانها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت.
وی با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، میدادند تا بتوان شرایط را در سال آینده کنترل کرد.
پزشکیان تاکید کرد: البته باید فرض کنیم که نرخ ارز در حدود ۵۰ هزار تومان باقی بماند. زیرا، آنچه را در بازار ارز اتفاق میافتد؛ باید قبول کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ارز نیمایی وجود ندارد، گفت: با دستور و…، نمیتوان نرخ ارز را تعیین کرد.
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