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۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۲۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

روایت پزشکیان از بودجه دارو و تجهیزات/ ارز نیمایی وجود ندارد!

روایت پزشکیان از بودجه دارو و تجهیزات/ ارز نیمایی وجود ندارد!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به بودجه ای که برای دارو و تجهیزات پیش بینی شده است، گفت: وضعیت در سال آینده بدتر خواهد شد.

مسعود پزشکیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به صحبت با رئیس مجلس و درخواست ملاقات با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدار دادم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که با برداشتن ارز دارو، ما دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و سال آینده وضع بدتر خواهد شد.

پزشکیان افزود: آنچه به عنوان مابه التفاوت ارز دارو در بودجه دیده شده، از محل هدفمندی یارانه‌ها است که هیچ ربطی ندارد.

وی گفت: نزدیک به سه میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات بود که باید از این محل می‌دیدند. زیرا، نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود.

پزشکیان اظهار داشت: با این وضعیت، در سال آینده با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت.

وی با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، می‌دادند تا بتوان شرایط را در سال آینده کنترل کرد.

پزشکیان تاکید کرد: البته باید فرض کنیم که نرخ ارز در حدود ۵۰ هزار تومان باقی بماند. زیرا، آنچه را در بازار ارز اتفاق می‌افتد؛ باید قبول کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ارز نیمایی وجود ندارد، گفت: با دستور و…، نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد.

کد مطلب 5723954
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      3 0
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      واقعیت اینه که عملا ارز دارو و تجعیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تومن رسیده به ۴۲۰۰۰ تومن و سال آینده ده برابر شدن نرخ ارز مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی ، خودش را نشون میده و واقعا غیر قابل تحمل خواهد شد .
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 1
      پاسخ
      کاش دهن پز شکیان راگِل بگیرند همش ناامیدی رو تبلیغ میکنه واقعاً تبریزیهاچه فکری کردند به این رای دادند
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 1
      پاسخ
      هرگز از دهن شما خیر بیرون نمی‌آید جز منیت چیزی نداری

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