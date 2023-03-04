پنج هزار آمریکایی خواستار لغو ویزای سفر وزیر کابینه نتانیاهو شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبگاه العهد، در پی اظهارات اخیر «بتسلئیل اسموتریج» وزیر دارایی کابینه رژیم صهیونیستی در زمینه لزوم از بین بردن شهرک حواره (در جنوب نابلس)، پنج هزار آمریکایی با امضای طوماری خواستار لغو ویزای وی و ممانعت از ورودش به خاک آمریکا شدند.

در متن این طومار آمده است: هنوز یک هفته هم از قتل عام فلسطینی‌ها در نابلس که طی آن ۱۱ فلسطینی کشته شده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدنند نگذشته است که اسموتریچ در سخنانی خواستار محو شهرک حواره فلسطین شده است.

امضا کنندگان این طومار از وزارت خارجه آمریکا خواسته اند که تنها به صدور بیانیه محکومیت در قبال مواضع اخیر اسموتریچ، بسنده نکند و این وزیر کابینه نتانیاهو را که به صورت علنی خواستار قتل عام فلسطینیان شده، توبیخ نماید.

در این طومار همچنین به حملات وحشیانه شهرک نشینان صهیونیست علیه شهرک‌ها و روستاهای فلسطینی در کرانه باختری از جمله مناطق حواره، بورین و زعتره اشاره شده که طی آن صهیونیست‌ها با آتش زدن منازل فلسطینی اقدام به ایجاد رعب و وحشت شدید کردند.