به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، ده‌ها نفر از فعالان صلح و اقلیت فلسطینی مقیم آمریکا در اعتراض به سفر «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به این کشور در واشنگتن دست به تظاهرات زدند.

منابع آمریکایی اعلام کردند که اسموتریچ در سفر خود به آمریکایی با هیچ یک از مسئولان این کشور دیدار نخواهد کرد.

پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که به دلیل مواضع افراط گرایانه اسموتریچ، سفر وی را بایکوت خواهند کرد.

اظهارات نژادپرستانه اخیر اسموتریچ در مورد شهرک حواره که خواستار نابودی این شهرک فلسطینی‌نشین شده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه بین‌الملل از جمله آمریکا مواجه شده است.

اسموتریچ در سفر خود به آمریکا تنها قرار است که با رهبران اقلیت یهودی در این کشور دیدار کند، دیداری که از اهمیت دیپلماتیک خاصی برخوردار نیست.