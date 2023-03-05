به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو شامگاه یکشنبه که در صدر هیئتی با همراهی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاون برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان اردبیل به شهرستان نمین سفر کرده بود، اظهار کرد: به دنبال درخواستهای مکرر و با بررسیهای کارشناسی متعدد مبنی بر لزوم توسعه ابنیه قضائی در این شهرستان با مکاتبات متعدد و پیگیریهای مستمر، سفر معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه در سال گذشته انجام شده و خوشبختانه بودجه لازم برای توسعه ساختمان دادگستری شهرستان نمین تصویب شد.
وی تصریح کرد: همزمان به دنبال درخواستهای مکرر مسئولان و اهالی شهرستان نمین مبنی بر عدم وجود نماینده پزشکی قانونی در این شهرستان نیز مراتب بررسی و زمینه لازم برای اختصاص ابنیه لازم، داخل همین پروژه مهیا و پروژه کلید خورد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با همت مضاعف و کار جهادی همکاران معاونت عمرانی و دفتر فنی دادگستری، پروژههای یاد شده در زمانی قریب به یک سال، صد درصد تکمیل و از امروز در اختیار شهرستان قرار گرفت.
حجتالاسلام کثیرلو با اشاره به اولویتهای دستگاه قضائی استان، توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین در ارائه خدمت به مردم را از مهمترین رویکردهای دادگستری استان اعلام کرد.
وی افزود: بهرهمندی بیش از پیش تکنولوژیها موجب تسریع و تسهیل در انجام امورات شده و مسلماً موجب افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضائی را به دنبال خواهد داشت.
حجتالاسلام کثیرلو با اشاره به صنعتی بودن منطقه خاطرنشان کرد: وجود شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل منطقه برای جذب سرمایهگذاری، ایجاب میکند تا حمایتهای بیش از پیش از سرمایهگذاری در این منطقه شکل گیرد و مدیران و مسئولان متولی با تسهیلسازی و رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاران، گامهای جدیتری در توسعه و رونق اقتصادی استان بردارند.
در این مراسم معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان اردبیل نیز در این زمینه اضافه کرد: طرح توسعه و تکمیل دادگستری شهرستان نمین در راستای تکریم و رعایت حال مراجعهکنندگان و نیز فراهم آوردن محیطی برای ارائه خدمت بهتر به مردم از سال ۱۴۰۰ کلید خورد.
یوسف خدادادی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده از سوی رئیس کل دادگستری استان و مساعدتهای لازم مسئولان این پروژه در مساحت ۳۳۰ متر مربع صد درصد به بهرهبر داری میرسد.
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