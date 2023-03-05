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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۲۷

رئیس کل دادگستری اردبیل تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم

استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم

نمین- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم، مهمترین رویکرد دادگستری استان اردبیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو شامگاه یکشنبه که در صدر هیئتی با همراهی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان اردبیل به شهرستان نمین سفر کرده بود، اظهار کرد: به دنبال درخواست‌های مکرر و با بررسی‌های کارشناسی متعدد مبنی بر لزوم توسعه ابنیه قضائی در این شهرستان با مکاتبات متعدد و پیگیری‌های مستمر، سفر معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه در سال گذشته انجام شده و خوشبختانه بودجه لازم برای توسعه ساختمان دادگستری شهرستان نمین تصویب شد.

وی تصریح کرد: همزمان به دنبال درخواست‌های مکرر مسئولان و اهالی شهرستان نمین مبنی بر عدم وجود نماینده پزشکی قانونی در این شهرستان نیز مراتب بررسی و زمینه لازم برای اختصاص ابنیه لازم، داخل همین پروژه مهیا و پروژه کلید خورد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با همت مضاعف و کار جهادی همکاران معاونت عمرانی و دفتر فنی دادگستری، پروژه‌های یاد شده در زمانی قریب به یک سال، صد درصد تکمیل و از امروز در اختیار شهرستان قرار گرفت.

حجت‌الاسلام کثیرلو با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضائی استان، توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در ارائه خدمت به مردم را از مهمترین رویکردهای دادگستری استان اعلام کرد.

وی افزود: بهره‌مندی بیش از پیش تکنولوژی‌ها موجب تسریع و تسهیل در انجام امورات شده و مسلماً موجب افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضائی را به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام کثیرلو با اشاره به صنعتی بودن منطقه خاطرنشان کرد: وجود شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری، ایجاب می‌کند تا حمایت‌های بیش از پیش از سرمایه‌گذاری در این منطقه شکل گیرد و مدیران و مسئولان متولی با تسهیل‌سازی و رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران، گام‌های جدی‌تری در توسعه و رونق اقتصادی استان بردارند.

در این مراسم معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان اردبیل نیز در این زمینه اضافه کرد: طرح توسعه و تکمیل دادگستری شهرستان نمین در راستای تکریم و رعایت حال مراجعه‌کنندگان و نیز فراهم آوردن محیطی برای ارائه خدمت بهتر به مردم از سال ۱۴۰۰ کلید خورد.

یوسف خدادادی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی رئیس کل دادگستری استان و مساعدت‌های لازم مسئولان این پروژه در مساحت ۳۳۰ متر مربع صد درصد به بهره‌بر داری می‌رسد.

کد مطلب 5726071

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