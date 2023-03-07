انتقاد از حضور یک مقام آموزش و پرورش در انتخابات هیات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که هنوز زمان برگزاری انتخابات هیات ورزش های همگانی استان تهران مشخص نشده است، رقابت ۹ نامزد برای نشستن روی صندلی یکی از هیات های مهم پایتخت آغاز شده و برخی نامزدها اعتقاد رقیب شان می تواند در جایگاهی که قرار دارد بهتر به ورزش همگانی کمک کند.

یکی از افرادی که برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده در آموزش و پرورش شهر تهران هم مسئولیت دارد که همین امر انتقاداتی را از سوی برخی نامزدها به همراه داشته است. منتقدین عنوان کرده اند که اگر وی قصد خدمت به ورزش همگانی را دارد چرا در همان مسئولیت فعلی که با جمعیت زیادی از دانش آموزان و معلمان ارتباط دارد خدمت نمی کند!

یکی از نامزدهای انتخابات هیات ورزش های همگانی استان تهران که خواست نامی از او برده نشود در انتقاد از حضور این مقام مسئول و ثبت نام برای شرکت در انتخابات می گوید: وقتی یک میلیون و پانصد هزار دانش آموز، چهار هزار مدرسه، صدها کانون و ۱۹ منطقه آموزش و پرورش تحت نظر مدیریت ایشان فعالیت می کنند و عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش است، چرا نباید در همین حوزه به سلامت مردم خدمت کند.

این منتقد ادامه داد: باید به ایشان عرض کنم که شرایط بحرانی است و هر کس به شما این پیشنهاد و این مشاوره را داده قطعا دوست شما نیست چرا که شما مشکلات لاینحل زیادی در آموزش و پرورش تهران دارید. مشکلاتی مثل صدها مدرسه استیجاری و فرسوده و در معرض خطر، وضعیت معیشت معلمان، طرح ناقص رتبه بندی معلمان، عدم رضایت معلمان از بیمه تکمیلی، وضعیت تحصیلی دانش آموزان اتباع، معضل دانش آموزان بزه کار و معتاد، اخذ شهریه های اجباری از خانواده ها، امکانات ضعیف، قدیمی و فرسوده مدارس، کمبود نیروی انسانی برای خدمات و آموزش و دهها مشکل دیگر. حل همین مشکلات و رسیدگی به آن، مدیر جهادی تمام وقتی را می خواهد که شبانه روزی کار کند.

این نامزد خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مدیریت ورزش همگانی را به شهرداری ها سپرده اند و نتایج خوبی هم بدست آورده اند چرا که ماموریت ورزش شهرداری با هیات ورزش همگانی هم راستا است.

وی افزود: جالب اینجاست طبق اطلاعات موثق در ترکیب پیشنهادی این کاندیدا برای پست نایب رئیسی هیات همگانی، نام معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران نیز به چشم می خورد. معاونت بسیار پرمشغله ای که مقوله اتفاق ناامیدکننده مسمومیت دانش آموزان، آسیب های اجتماعی، استعدادیابی ورزشی، زنگ ورزشی، آلودگی هوا، ناهنجاری های ساختار قامتی، مسابقات ۳۵ رشته ورزشی دختران و پسران در مقاطع مختلف و... تحت نظر و مدیریت مستقیم ایشان است.

این نامزد ادامه داد: هیات ورزش همگانی استان تهران هم یکی از پرمخاطب ترین و حساس ترین هیات های ورزشی است که توسعه سلامت و تندرستی و ورزش همگانی ۱۳ میلیون شهروند تهرانی را در دستور کار خود دارد، هیاتی که خود ۲۰ رشته ورزشی پر مخاطب مثل ورزش صبحگاهی، یوگا، مینی فوتبال، بازیهای رایانه ای، ورزش کارکنان دولت، پیلاتس، پیاده روی خانوادگی و .. را در خود گنجانده است. بی تردید در راس مدیریت این هیات پرطرفدار هم باید مدیری جهادی و متخصصی باشد که به تمام ابعاد توسعه ورزش همگانی مسلط باشد نه مدیر پرمشغله ای با تحصیلات لیسانس ادبیات فارسی و بدون سابقه موثر در ورزش. مشخص نیست این فرد پرمشغله که طبق قانون باید در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷.۳۰ دقیقه صبح تا ۱۶ سر کار باشد کی مدیریت ۲۰ رشته ورزشی در استان مهم تهران را دارد!

نامزد حضور در انتخابات هیات ورزش های همگانی استان تهران ادامه داد: ایشان تا برگزاری انتخابات مسیر طولانی در پیش دارد و باید دید که عکس العمل وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره این اتفاق چیست.