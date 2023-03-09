۵۰۰ برنامه فرهنگی و مذهبی طی اعیاد شعبانیه در کهگیلویه برگزار شد

حجت الاسلام مجید بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شناخت امام عصر (ع) چراغ هدایت و رمز دین داری است و نتیجه آن، دستیابی به صراط مستقیم، خداشناسی، حق شناسی و راه کمال و سعادت است.

وی تصریح کرد: از ولادت با سعادت امام حسین (ع) تا نیمه شعبان و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، به خصوص آموزش و پرورش بیش از ۵۰۰ برنامه مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی و غیره در سطح شهر دهدشت و بخش‌های تابعه «سوق، قلعه رئیسی، دیشموک» و روستاها برگزار شد.

بهادری در تشریح این برنامه‌ها، با تاکید بر وحدت محور بودن آنها، بیان کرد: برپایی بیش از ۲۰۰ ایستگاه صلواتی، توزیع بسته‌های کمک معیشتی، برگزاری جشن‌های عمومی در بیش از ۱۰۰ نقطه از شهرستان شامل مساجد، هیئت‌های مذهبی، تکایا، خانه‌های قرآنی، حسینیه‌ها، خانواده‌های دینی و غیره، دیدار و عیادت از بیماران، اجرای تئاتر و مسابقات نقاشی، تجلیل از کودکان و خانواده‌های طلاب، برگزاری مسابقات فرهنگی، کتابخوانی و ورزشی، همایش پیاده روی خانواده از برنامه‌های تدارک دیده این اعیاد بود.

وی همچنین نورافشانی و چراغانی کردن خیابان‌ها و معابر، اعزام مبلغ و مبلغات به نقاط مختلف شهرستان خصوصاً حاشیه شهرها، مناجات خوانی شعبانیه، استغاثه به امام زمان (عج) در بیرون از شهرها، اجرای کاروانهای شادی، برگزاری سلسله نشست‌های تربیت نسل پیشرو و انقلابی در مدارس و مساجد و غیره از جمله برنامه‌های برگزار شده طی این مدت نام برد.

بهادری در پایان از همه مسئولین ادارات و نهادها، هیأت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، مداحان، روحانیون مستقر و هجرت، خانه‌های قرآنی و فعالان فرهنگی، بازاریان، که در برپایی جشن‌های نیمه شعبان تلاش کردند، تقدیر و تشکر بعمل آورد.