رسیدگی به ۳۸ هزار و ۹۶۷ فقره پرونده کیفری در دادسرای بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نسائی زهان صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه همه نیروهای انتظامی و با تعامل دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی از نظر امنیت استان در وضعیت سفید است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند بیان کرد: در بحث اغتشاشات، مقابله با مواد مخدر و سرقت نیروی انتظامی خراسان جنوبی عملکرد خوبی داشته و ۱۵۰ میلیارد تومان از وسایل نقلیه و اموال قاچاق فروشان مصادره شد.

نسائی با تأکید بر اینکه ما با شادی مردم مخالف نیستیم، ادامه داد: اما با کسانی که به بهانه چهارشنبه سوری کار خلاف قانون می‌کنند، مقابله خواهیم کرد.

وی گفت: اگر موتورسواران و راکبان وسایل نقلیه مشروب خورده و مزاحم نوامیس مردم شوند، وسیله نقلیه آنان ضبط و تا ۱۵ فروردین توقیف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز با تأکید بر اینکه پرتاب مواد محترقه جرم مشهود است، افزود: در این راستا نیروی انتظامی می‌تواند با هنجارشکنان با سرعت برخورد کرده و تشکیل پرونده دهد.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم افرادی در جامعه به آسانی و راحتی کار خلاف قانون کنند بلکه با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

نسائی زهان گفت: اگر اداراتی چون اوقاف و یا میراث فرهنگی چاهی دارند باید با نصب علائم و… هشدار دهند تا خدای نکرده کسی داخل این چاه‌ها نیفتد.

وی همچنین بر اجرای احکام قطعی تأکید کرد و ادامه داد: اگر به واسطه عدم مراقبت از این چاه‌ها برای کسی حادثه‌ای رخ دهد، به سراغ ادارات مربوطه خواهیم رفت.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۴ هزار پرونده کیفری در دادسراهای استان رسیدگی شده است، بیان کرد: در سال جاری هم تا این لحظه ۳۸ هزار و ۹۶۷ فقره پرونده کیفری در دادسرای بیرجند با ۲۲ قاضی رسیدگی شده است.