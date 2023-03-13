به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه ئیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمار تصادفات موتورسیکلت در محورهای برون شهری و روستایی استان بوشهر نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته که ضرورت توجه بیشتر موتورسواران به رعایت نکات ایمنی را بیش از گذشته کرده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸۰۰ فقره تصادفات موتورسیکلت‌ها در استان ثبت شده که منجر به فوت ۸۴ نفر شده است.

کاوه ئیان با اشاره به اینکه طی این مدت ۷۵۶ نفر راکب موتورسوار نیز در استان مجروح شده اند، تصریح کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد تصادفات ۳۲ درصد، تلفات ۲ درصد و مجروحین ۸۳ درصد افزایش داشته که نگران کننده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: بیشترین علت فوت موتورسواران یا راکبان با فراوانی ۵۵ درصدی از ناحیه ضربه به سر است که اهمیت استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را نشان می‌دهد.

توزیع کلاه ایمنی

وی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان طی سال جاری بیش از ۷۰۰ عدد کلاه ایمنی در قالب اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس یا مراکز تجمع کارگری و نمایشگاه‌های برگزار شده در سطح استان توزیع کرده، ولی رسیدن به شرایط مطلوب نیاز به همکاری همگانی دارد.

وی مهمترین دلایل تصادفات موتورسواران را شامل عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم از طرف موتورسواران، عدم دیده شدن به دلیل نداشتن یا نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت، سرعت زیاد، سبقت غیراصولی و ناایمن و حرکت در خلاف جهت عنوان کرد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری استان بوشهر خطاب به موتورسواران برای کاهش تصادفات تاکید کرد: در حد امکان از تردد موتورسیکلت در راه‌های برون شهری بخصوص بزرگراه‌ها و مسیرهای پرتردد خودداری کنید.

وی با تاکید بر استفاده از کلاه ایمنی خواستار نصب آینه روی موتورسیکلت شد و افزود: در هنگام موتورسواری لباس با رنگ روشن بپوشید و نسبت به تعمیر سیستم روشنایی موتورسیکلت و یا نصب برچسب شبرنگ اقدام فرمائید.