کاشت ۱۲ هزار اصله نهال طی ۲۰ دقیقه در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرخوش کرم زاده صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به نگاه قرآنی به انفال و منابع طبیعی، اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ آیه در قرآن کریم به منابع طبیعی و انقال اشاره کرده است.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در بخش‌های مختلف، افزود: منابع طبیعی و جنگل‌ها در بخش اشتغال، اقتصاد و معیشت اهمیت ویژه دارد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تاکید بر اینکه فایده های علمی منابع طبیعی واکاوی شود، گفت: ترس، استرس و مشکلات روحی و روانی با حضور در طبیعت و عرصه‌های جنگلی رفع شود.

کرم زاده با بیان اینکه تنفس مهمتر از معیشت و رفاه اجتماعی است، اضافه کرد: اکسیژن در حیات بشری بسیار اهمیت دارد تا جایی که اگر اکسیژن نباشد حیات انسان به ۳ دقیقه بیشتر طول نمی‌انجامد.

وی با تاکید بر اکسیژن کره زمین در معرض هشدار قرار دارد، افزود: در سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۵۱۵ هزار اصله درخت در گیلان غرس شد.

کرم زاده با بیان اینکه گیلان در عرصه منابع طبیعی پیش گام است، گفت: عرصه هزار هکتاری در یکی از شهرستان‌های گیلان زمانی بدون درخت بود که با کاشت نهال به جنگل تبدیل شده است.

وی با اشاره به ثبت رکورد کاشت ۱۰۰ هزار اصله درخت در عرض ۲۰ دقیقه افزود: گیلان در راستای این طرح، در عرض ۲۰ دقیقه بیش از ۱۲ هزار درخت کاشته شده است.

سرپرست منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه تولید نهال در سال آینده چند برابر افزایش می‌یابد، اضافه کرد: تولید ۷۰۰ هزار اصله نهال در سال گذشته به ۳ میلیون اصله نهال در سال جدید توسط یک نهالستان شده است.

کرم زاده ادامه داد: هر هکتار جنگل، بیش از ۲.۵ میلیون تن اکسیژن تولید می‌کند.

وی با اشاره به قدمت و ارزش جنگل‌های هیرکانی گیلان، افزود: جنگل‌های هیرکانی گیلان بیش از ۶۰ میلیون سال قدمت دارد و این ظرفیت در هیچ کشوری وجود ندارد.