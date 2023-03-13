به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای سیاست گذاری دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند و این شورا قرار است بر مبنای تغییر آئین نامه جشنواره مد و لباس فجر، رویکردها و برنامه‌های دوره دوازدهم جشنواره را برنامه ریزی کند.

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد و متخصص و پژوهشگر در حوزه صنعت نساجی و طراحی پارچه؛ زینب اختری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور و فعال حوزه عفاف و حجاب؛ مریم اردبیلی مشاور امور بانوان شهردار تهران و صاحب نظر در موضوع آینده پژوهی و خانواده و جمعیت؛ مریم‌السادات خرم دره متخصص طراحی پارچه و لباس ایرانی اسلامی و مسئول کارگروه مد و لباس شبکه فراگیر مردمی حجاب کشور؛ سپیده یاقوتی دبیر یازدهمین دوره جشنواره مد و لباس فجر و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)؛ نعیمه اسلام لو نویسنده و پژوهشگر و فعال مردمی حوزه عفاف و حجاب؛ علیرضا بابایی کارشناس اجتماعی و متخصص در حوزه سیاستگذاری رسانه؛ سید هوشنگ قادریان فعال و پیشکسوت حوزه صنعت و مدیر کل اسبق منسوجات و پوشاک وزارت صمت؛ شاهرخ جعفری فعال بخش خصوصی در حوزه مد و پوشاک و علیرضا صفاری فعال بخش خصوصی در حوزه مد و پوشاک از جمله اعضای شورای سیاست گذاری دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر به شمار می‌روند.

این اعضا قرار است بر مبنای تغییر آئین نامه جشنواره مد و لباس فجر، رویکردها و برنامه‌های دوره دوازدهم جشنواره را برنامه ریزی کنند و این تغییر آئین نامه بر مبنای آسیب شناسی از ۱۱ دوره گذشته رقم خورده و قرار است برای اولین بار در جشنواره دوازدهم همزمان با رقابت بین طراحان ایرانی اسلامی، رقابت بین ویژندهای برتر حوزه مد و پوشاک ایرانی اسلامی صورت گیرد و طاووس زرین جشنواره به بهترین ویژندی تعلق بگیرد که طراحی ایرانی و اسلامی را مبنای تولیدات خود قرار داده است تا صرفاً این جشنواره یک رویداد هنری نباشد.

اهتمام به تنوع پوشش اقوام باید سرلوحه برنامه ریزی ها قرار گیرد

همچنین در این جلسه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طی یکسال و نیم اخیر رویکردهای خوبی در ارتقای کیفی مساله پوشش داشته‌ایم اما در حوزه اقدامات باید بیش از گذشته تلاش کرد و در این راستا می‌بایست مجموعه‌ای از دستگاه‌ها با همیاری یکدیگر اتفاق مهمی را در حوزه مد و لباس رقم بزنند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی داعیه تمدن سازی دارد، گفت: یکی از وجوه بارز تمدن سازی انقلاب اسلامی این حوزه است و تاریخ غنی ایران عزیز و تنوع پوششی در مناطق کشور، کمک اصلی در پیشبرد سیاست‌های حوزه مد و لباس است. ضرورت دارد تنوع پوشش اقلیمی اقوام را به رسمیت بشناسیم و فضای لازم برای گسترش فرهنگ پوشش اقدام را فراهم کنیم.

اسماعیلی با اشاره به برپایی نمایشگاه شهر خانواده که در مصلی امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاریست، گفت: همانطور که در حوزه هنرهای تجسمی شاهد برپایی نمایشگاه‌ها در ۳۱ استان کشور هستیم در حوزه مد و لباس نیز باید به ظرفیت‌های عظیم تنوع پوششی اقوام با برگزاری نمایشگاه‌های استانی و شهرستانی توجه کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید از ایده‌های خلاقانه حوزه مد و لباس که به تقویت تنوع پوششی اقوام منجر شود، حمایت‌های کافی را انجام خواهد داد و تشکیل کارگروهی برای تعیین جزئیات بسته‌های حمایتی این حوزه می‌تواند راهگشا باشد.

اسماعیلی ادامه داد: حمایت از حوزه مد و لباس می‌بایست از حالت نمایشی و گلخانه‌ای خارج شود تا به بیشترین اثرگذاری را داشته باشد و در این مسیر به پشتوانه حمایت‌های رئیس جمهور محترم و همراهی سایر نهادها و وزارتخانه می‌توان از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها نهایت بهره را برد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دست باز دولت در حمایت از حوزه مد و لباس، تصریح کرد: شورای سیاستگذاری جشنواره مد و لباس فجر می‌بایست از ظرفیت عظیم فعالان شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها نیز استفاده لازم ببرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایزه هنری گوهرشاد که امسال برای نخستین بار از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره‌های فیلم و موسیقی فجر به برگزیدگان اهدا شد، گفت: جایزه گوهرشاد امسال برای نخستین بار با هدف پاسداشت زنان عفیف ایرانی که پای اعتقادات خود ایستاده اند، به برگزیدگان اهدا شد، زیرا اقدامات ترویجی از اهمیت بالایی برخوردار است که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

اسماعیلی در پایان گفت: در یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر اتفاقات سازنده‌ای رخ داد و حمایت‌های خوبی از برگزیدگان جشنواره صورت گرفت و در دوره جدید جشنواره می‌بایست با ایجاد بخشی به عنوان ارزیابی دوره گذشته به آسیب شناسی دقیق این رویداد ملی دست پیدا کرد.

در پایان این جلسه از کتاب سبک پوشش ایرانی اسلامی چالش‌ها و پژوهش‌ها که محصول آثار پژوهشی رسیده به دبیرخانه جشنواره مد و لباس فجر یازدهم است، رونمایی شد.