سرپرست جدید کارگروه ساماندهی مُد و لباس کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی عاطفه خادمی رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور را به عنوان سرپرست کارگروه ساماندهی مُد و لباس منصوب کرد.

در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به عاطفه خادمی آمده است:

باسمه تعالی

سرکار خانم دکتر عاطفه خادمی

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

نظر به وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مصوبات مرتبط با این امر خطیر و در راستای لزوم انسجام بخشی به فعالیت‌های موازی، مسئولیت سرپرستی کارگروه ساماندهی مد و لباس تا تعیین نماینده جدید به سرکار عالی سپرده می‌شود.

بنابراین با توجه به سابقه و تجربه هدایت برنامه‌ها و مصوبات حجاب و عفاف در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، پیگیری بندهای پنجگانه ذکر شده در حکم مسئول سابق کارگروه مورد تایید و انتظار است.

مزید توفیق سرکار عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری داهیانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی از خداوند منان خواستارم.