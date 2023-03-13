به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، مقاومت فلسطین بامداد امروز دوشنبه در راستای تقویت توان نظامی خود، دست به آزمایش موشکی جدید زده و چند موشک به سمت آب‌های غزه شلیک کرد.

آزمایش های موشکی مقاومت فلسطین که در ماه های اخیر همواره ادامه داشته به منزله هشداری به صهیونیست ها محسوب می شود و این مساله را به آن ها گوشزد می کند که دستان مقاومت فلسطین همواره روی ماشه قرار دارد.

بازداشت گسترده فلسطینیان در کرانه باختری

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز دوشنبه با حمله به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرهای نابلس، الخلیل، طولکرم و رام الله نزدیک به ۲۰ فلسطینی را بازداشت کردند. بیشتر بازداشت شدگان از جوانان فلسطینی هستند.

۱۳ عملیات مقاومتی در ۲۴ ساعت اخیر

مرکز داده پردازی معطی فلسطین با انتشار گزارشی از انجام ۱۳ عملیات مقاومتی در ۲۴ ساعت اخیر از سوی مبارزان مقاومت و جوانان فلسطینی خبر داد. بنابراین گزارش در بین این عملیات ها دو مورد عملیات تیراندازی بوده که در شهر نابلس رخ داده است.

وخامت حال یک صهیونیست مجروح در عملیات اخیر در تل آویو

منابع عبری زبان اعلام کردند که وضعیت یکی از صهیونیست‌های مجروح در عملیات تیراندازی اخیر در خیابان دیزنگوف در تل آویو به شدت رو به وخامت نهاده و احتمال به هلاکت رسیدن او زیاد است.