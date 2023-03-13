به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری واللا به نقل از شماری از افسران صهیونیست گزارش داد که آن‌ها بیش از ۲۰ سال است که در اراضی اشغالی فعالیت دارند و تاکنون شاهد چنین برهه تاریخی تیره‌ و تاری نبوده‌اند.

امیر بوخبوط خبرنگار نظامی پایگاه واللا به نقل از افسران سابق ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرد که این در واقع یک جنگ است، زیرا هر بار که نظامیان اسرائیلی به مناطق فلسطینی‌نشین در کرانه باختری به ویژه جنین و نابلس یورش می‌برند، هدف تیراندازی قرار می‌گیرند.

این افسران تاکید کردند که سلاح و مهمات زیادی در کرانه باختری وجود دارد و شیوه مبارزه فلسطینیان نیز پیشرفت قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است.

آن‌ها بیان کردند که دیگر برای تیراندازی نیازی به مبارزان خبره و آموزش دیده نیست، زیرا دیگر حتی کودکان ۱۴ ساله هم با سلاحی که در اختیار دارند، اقدام به تیراندازی به سمت نظامیان اسرائیلی می‌کنند.

افسران سابق ارتش تاکید کردند که اکنون کار به جایی رسیده که فلسطینیان به دقت تحرکات نظامیان اسرائیلی را زیر نظر دارند و به محض ورود نیروهای ویژه به مناطق فلسطینی، از طریق مساجد اطلاع رسانی شده و تیراندازی به سمت این نیروها آغاز می‌شود.

گفتنی است در ماه های اخیر گسترش دامنه مقاومت و مسلح شدن فلسطینیان در کرانه باختری به ترسناک‌ترین کابوس برای صهیونیست‌ها تبدیل شده است.