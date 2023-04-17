جدال دو راهبرد در کرانه باختری

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همه چیز و همه جا سخن از کرانه باختری است. امیر بوخبوط خبرنگار نظامی اسرائیلی به نقل از افسران سابق ارتش اعلام کرده که آنچه در کرانه باختری می‌گذرد، در واقع یک جنگ است، زیرا هر بار که نظامیان اسرائیلی به مناطق فلسطینی‌نشین در کرانه باختری به ویژه جنین و نابلس یورش می‌برند، هدف تیراندازی قرار می‌گیرند.

همه آمارها و نشانه‌ها از یک مبارزه جدید در مقابل یک نظم جدید در کرانه باختری خبر می‌دهند. نظمی که صهیونیست‌ها به دنبال آن بوده و مبارزه‌ای جدید که جوانان کرانه باختری در حال تثبیت آن هستند.

اتفاق هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۱، مصداق خوبی برای نشان دادن شرایط خاص کرانه باختری است. زمانی که کمتر از ۲۴ ساعت پس از فضای غم و غصه در جنین و فلسطین متأثر از شهادت ۹ فلسطینی بر اثر حملات بی سابقه ارتش صهیونیستی به درون اردوگاه جنین از سال ۲۰۰۰ به این سو، فضای اردوگاه تغییر کرد و به شعار و شادی تبدیل شد.

خیلی زودتر از تصور صهیونیست‌ها علی رغم آماده باش ارتش و گنبدآهنین از ترس انتقام گیری مقاومت، حس انتقام فلسطینی‌ها عملیاتی شد و ۸ صهیونیست کشته شدند.

ساعات پایانی روز جمعه ۷ بهمن ماه در حالی که تنها ۲۷ روز از سال جدید ۲۰۲۳ میلادی گذشته بود، شهر قدس شاهد عملیاتی بود که به نقل از رسانه‌های صهیونیستی در چند دهه اخیر بی سابقه بود؛ به گونه‌ای که رئیس پلیس رژیم صهیونیستی پس از حضور در مکان اجرای عملیات مسلحانه قدس تاکید کرد که «این یکی از بدترین حملاتی بود که در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌ایم.»

دوران سرنوشت‌ساز

در کمتر از ۲۴ ساعت دو اتفاق کم سابقه یا حتی بی سابقه در دو دهه اخیر برای هر دو سوی نبرد فلسطینی-اسرائیلی رقم خورد. اتفاقی که مصداقی از رویدادهایی است که نشان می‌دهد کرانه باختری دوران سرنوشت سازی را طی می‌کند.

دوران سرنوشت سازی از آغاز و تثبیت گروه‌های مبارزه مسلحانه در جنین، نابلس و حتی الخلیل در مقابل تلاش صهیونیست‌ها برای ایجاد یک نظم جدید شروع شده؛ نظم جدیدی که به آن الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی گفته می‌شود.

راهبردی که نتانیاهو در سال‌های قبل هم آن را دنبال کرده و قصد دارد نیمی از آنچه منطقه «ج» گفته می‌شود یعنی ۳۰ درصد کرانه باختری را ضمیمه «رژیم» جعلی اسرائیل کند تا بخش دیگری از خاک فلسطین در اسناد داخلی و خارجی رژیم جزو اسرائیل جعلی نامیده شود.

از منظر حقوقی این اتفاق چیزی شبیه به اعلام ترامپ در پذیرش اشغال جولان سوریه به عنوان خاک اسرائیل است. در این طرح تندروهای صهیونیستی به دنبال رسمی کردن بخش شهرک‌های ساخته شده در کرانه باختری به عنوان جزئی از خاک رژیم جعلی اند. لذا این طرح بسیار حائز اهمیت است.

در صورت عملیاتی شدن این اتفاق به جرأت می‌توان از پایان امکان تحقق یک دولت فلسطینی در سرزمین‌های فلسطین سخن گفت. گفتنی است صهیونیست‌ها تاکنون ۸۵ درصد از خاک فلسطین را اشغال کرده‌اند؛ اتفاقی که یکی از موانع مهم آن حضور برخی شهرها و مناطق در نزدیکی نابلس، الخلیل و شهر قدس شرقی است. اکنون با روی کار آمدن کابینه تندرو و مذهبیون صهیونیست، فشارها بر فلسطینی‌ها در کرانه باختری رو به افزایش است.

مقاومت معادله را برهم می‌زند



اما مقاومت در کرانه باختری تمام معادلات را به هم ریخته است. افسران سابق ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کردند که شیوه مبارزه نیروهای مقاومت فلسطین در جریان یورش نظامیان ارتش صهیونیستی به مناطق فلسطینی به طرز قابل ملاحظه‌ای پیشرفت داشته است.

افسران امنیتی رژیم صیونیستی معتقدند که سلاح و مهمات زیادی در کرانه باختری وجود دارد و شیوه مبارزه فلسطینیان نیز پیشرفت قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است. آن‌ها بیان کردند که دیگر برای تیراندازی نیازی به مبارزان خبره و آموزش دیده نیست، زیرا دیگر حتی کودکان ۱۴ ساله هم با سلاحی که در اختیار دارند، اقدام به تیراندازی به سمت نظامیان اسرائیلی می‌کنند.

در ۷۲ روز نخست سال جدید میلادی، ۸۴ فلسطینی به شهادت رسیدند. سهم نوارغزه تنها ۲ شهید است؛ اما جنین ۳۱ شهید، نابلس ۲۱ شهید و الخلیل ۷ شهید تقدیم مسیر فلسطین کرده اند. آماری که تغییر شرایط در کرانه باختری را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وضعیت کنونی کرانه باختری یک نبرد واقعی میان دو راهبرد است؛ الحاق از سوی صهیونیست‌ها و تثبیت مقاومت مسلحانه از سوی جوانان فلسطینی، تقابلی است که وضعیت کرانه باختری را برای همه حیرت‌انگیز کرده است.