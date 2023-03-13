به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عشوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل آغاز فصل مهاجرت ماهیان مولد استخوانی برای زادآوری، برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های گیلان از ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ماه سال آینده ممنوع است.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل مهاجرت ماهیان به رودخانه‌ها و لزوم ایجاد بستر مناسب برای تخم ریزی ماهیان مولد، هرگونه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های استان ممنوع است.

عشوری ادامه داد: تمام نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در سراسر استان به صورت شبانه روزی و هماهنگ، پایش تمامی رودخانه‌ها را در دستور کار دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و برداشت غیرمجاز از بستر رودخانه با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر اینکه این عملیات از ۱۵ اسفندماه امسال آغاز و تا پایان فصل مهاجرت ماهیان در ۳۱ فروردین سال آینده ادامه دارد، گفت: گونه‌های با ارزش ماهیان از جمله ماهی سفید، کولی و ماهیان خاویاری در این فصل از سال اقدام به تخم ریزی و تولید مثل می‌کنند.

وی تصریح کرد: از تمام مردم گیلان و علاقمندان به حفظ محیط زیست و طبیعت تقاضا داریم علاوه بر، خودداری از صید در زمان تکثیر ماهیان مولد، تخلفات برداشت‌های غیرمجاز را به نیروهای یگان شهرستان‌ها اطلاع دهند.

عشوری با بیان اینکه سامانه گویای ۱۵۴۰ آماده دریافت گزارشات مردمی است، اضافه کرد: علاقمندان به حوزه محیط زیست می‌توانند از این بستر ارتباطی گزارشات مردمی اطلاع رسانی کنند.