به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «چهارچرخ» در ۶ قسمت به کارگردانی مشترک محسن اسلام‌زاده و محمود عزیزی، تولید جدید موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی و شبکه مستند سیما در پی بررسی چهار دهه صنعت خودروسازی در کشور است و در این پیمایش، به دنبال آن است که ضمن بررسی ادوار مختلف این صنعت، در پی پاسخ‌هایی برای انواع پرسش‌هایی باشد که پیرامون این صنعت وجود دارد.

محسن اسلام‌زاده مستندساز شناخته شده کشور درباره روند تولید این مجموعه، به خبرنگار مهر بیان کرد: ما در حدود ۳ سال است که درگیر ساخت مستندهایی درباره سیستم‌هایی هستیم که در صنایع و تجارت فعال هستند و حرف و حدیث‌هایی هم به همراه داشته‌اند که بروز مشکلات آن‌ها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی قابل ارزیابی است. صنعت خودرو هم یکی از صنایع جذاب برای ساخت اثری مستند بود و وقتی وارد کار شدیم، حجم تحقیقات به عمل آمده به قدری بود که نیاز به ساخت یک مجموعه سریالی مستقل درباره‌اش احساس شد، چون می‌خواستیم نگاه کاملی به این صنعت داشته باشیم و به همین دلیل به چهار دهه فعالیت این صنعت پرداختیم.

کارگردان مستند «چهارچرخ» درباره موضوعات مطرح شده در این مجموعه، گفت: ما در این مجموعه مستند به موضوعاتی مثل سهامداران، واردات خودرو، قیمت‌گذاری، قطعه‌سازان، دهک‌بندی‌ها برای مصرف‌کنندگان خودرو، خودروهای خارجی و مشکلات خودروسازان و موضوعات متنوع دیگری پرداختیم که از طریق مصاحبه با افراد و گروه‌هایی که درگیر این ماجرا هستند، انجام شد. نماینده نیروی انتظامی و قطعه‌سازان و خودروسازان و واردکنندگان خودرو و اساتید دانشگاه و سیاست‌گذاران این صنعت نیز حضور دارند. با انجمن‌هایی که در این صنعت هستند نیز صحبت کردیم. ما در این مجموعه، تحقیقات زیادی انجام دادیم و اسناد بسیار زیادی گردآوری کردیم و توانستیم تصاویر بسیار بکری از خط تولید خودروسازی در نقاط مختلف کشور ضبط کنیم.

اسلام‌زاده با اشاره به روند دشوار و طولانی تولید این مجموعه، عنوان کرد: از همان ابتدا برای ساخت مستند در خصوص صنعت خودروسازی واهمه داشتیم چون کلاف سردرگمی است. ما در طول تحقیقات و ساخت مستند هم با برخی از ناملایمات از سوی برخی از مدیران اسبق مواجه شدیم که روند تولید را به شدت دشوار کرده بود، با این همه تیم تولید، من و آقای عزیزی به عنوان کارگردان‌های این مجموعه مستند تمام تلاش را انجام دادیم که به دور از هرگونه نگاه سیاسی به آسیب‌شناسی این جریان برای رفع معایب بپردازیم.

این کارگردان درباره ویژگی‌های این مجموعه اظهار کرد: ما در کنار ارائه تاریخ صنعت خودروی ایران، به آسیب‌شناسی این صنعت پرداختیم تا ببینیم چه مسائلی باعث شد که مخاطبان و اهالی صنعت خودرو از وضعیت موجود ناراضی باشند. وارد برخی از خط قرمزها هم شدیم. مثلاً چرا صنعت خودرو وابسته به پژو است و در دو قسمت به این موضوع پرداختیم و سعی کردیم با رعایت انصاف و به شکلی جسورانه وارد آسیب‌شناسی صنعت خودرو شویم.

وی افزود: ما مستندهایی که قبلاً در مورد خودرو ساخته شده بود را دیدیم و سعی کردیم نگاه متفاوت و جدیدی به این حوزه داشته باشیم و حرف تکراری نزنیم. مثلاً مستند «تهران تقاطع سئول» بیشتر به تاریخچه می‌پردازد و به چگونگی رشد خودرو در ایران و کره اشاره دارد و مستند «اختاپوس» بیشتر درباره قطعات‌سازان و نفوذ آن‌ها است و به یک بخش از این صنعت ورود پیدا کرده است. ما در مجموعه مستند «چهارچرخ» فراتر از این عمل کردیم و سعی کردیم اثر منحصر به‌فردی در زمینه خودرو به مخاطب ارائه کنیم.

اسلام‌زاده در پایان بیان کرد: در زمینه بخشی از سرفصل‌ها مثل خدمات پس از فروش و لوازم یدکی فرصت نشد که بپردازیم ولی برای برخی از بخش‌های این مجموعه چند ماه زمان گذاشتیم چون مسئول مربوطه به راحتی حاضر به گفت‌وگو نبود و با چندین بار پیگیری موفق به انجام این کار شدیم. در کل برای این مجموعه خیلی کار شده و امیدواریم مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.