شناسایی ۹۵۷ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۲ نفر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۲۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۷۱ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۸۱ رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۴۰ هزار و ۶۰۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۴۴۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۵ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۶۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۸۶ شهر در وضعیت زرد و ۲۳۵ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.