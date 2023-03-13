فیلمی که برداشت آزاد از «بوف کور» است/ داستان یک قتل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، آئین افتتاحیه اکران و نمایش ویژه فیلم سینمایی «داستان سیاوش» به نویسندگی و کارگردانی امیر اسکندری و تهیه‌کنندگی امیر سیدزاده شب گذشته یکشنبه ۲۱ اسفند با حضور کارگردان و عوامل فیلم در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

امیر اسکندری کارگردان فیلم سینمایی «داستان سیاوش» گفت: علاقه داشتم فیلم اقتباسی بسازم و داستان سیاوش را ساختم این اثر برداشتی آزاد از داستان «بوف کور» است.

ملیشیا مهدی‌نژاد یکی از بازیگران فیلم «داستان سیاوش» نیز بیان کرد: بسیار خوشحالم بعد از ۷ سال این فیلم اکران شد. فیلمنامه اثر برایم جذاب بود چرا که این نقش توسط بازیگران خانم کمتر نقش‌آفرینی شده است.

یاور احمدی‌فر دیگر بازیگر «داستان سیاوش» نیز گفت: خدا را شکر این فیلم به ثمر رسید و خستگی همه رفع شد. برای این فیلم بسیار زحمت کشیده شد اما زمان اکران آن بسیار طولانی شد. امیدوارم کارهای بعدی با موفقیت و سریع‌تر انجام شود.

بازیگرانی همچون مجید مظفری، ترلان پروانه، آناهیتا درگاهی، ملیشیا مهدی‌نژاد، بیتا خردمند، صحرا اسدالهی، یاور احمدی‌فر، علی افشاری و محمدعلی ساربان در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: سیاوش یک نویسنده است که سال‌ها پیش به جرم قتل همسرش دستگیر و اعدام شده است. پس از گذشت چند سال آنیتا دخترِ سیاوش در پی کشف سوال‌های خود از این اتفاق است.

فیلم «داستان سیاوش» از روز چهارشنبه ۲۴ اسفند بصورت آنلاین توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» و از طریق سایت هاشور اکران می‌شود.