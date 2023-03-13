به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، فیلم مستند «برای پس از مرگم» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عبدالرضا نعمت‌اللهی محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی از چهارشنبه ۲۴ اسفند در «هنروتجربه» اکران می‌شود.

مستند «برای پس از مرگم» به کارگردانی عبدالرضا نعمت‌اللهی فیلمی درباره روحانی اندیشمند و عارف صفائی حائری مشهور به عین صاد است.

در این فیلم چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری همچون محمدمهدی عسگرپور، منوچهر محمدی، نادر طالب‌زاده، علیرضا داوودنژاد، خسرو باقری، بیژن بیرنگ، عبدالمجید معادی‌خواه، منیره صفایی، فروغ احراری، محسن بغدادی و… حضور دارند.

این فیلم نامزد بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین پژوهش در بخش ملی شانزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» و برنده جایزه ویژه شبکه مستند شده است.

مستند «برای پس از مرگم» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» و از طریق سایت هاشور به‌صورت آنلاین اکران خواهد شد.