برگزیدگان بیستمین دوره بهترین کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیستمین دوره جایزه ملی انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت‌الاسلام ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سردار محمدقاسم ناظر مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و جمعی از اهالی قلم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:

کتابخانه‌های برتر دفاع مقدس:

تهران- دانشگاه امام علی ارتش

دزفول- کتابخانه تخصصی دزفول

کتابدار نمونه:

مرجان خالقی - موزه دفاع مقدس تهران

زهرا مصلح‌خو- کتابخانه همدان

منتقد برتر:

احمد شاکری

کارشناس برتر:

جواد کلاته

گروه نشر و ناشران:

ناشر برتر بخش خصوصی: انتشارات پیام آزادگان

ناشر برتر بخش دولتی: نشر صریر

ناشر بخش نیمه دولتی: انتشارات راه یار

مدیر برتر:

سردار فتح‌الله جعفری - نشر شهید حسن باقری

مدیر پروژه تاریخ نویسی جامع دفاع مقدس:

امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی

خادم برتر نظر و فعال فرهنگی:

رحیم مخدومی

روحانی فعال در عرصه فرهنگ دفاع مقدس:

حجت‌الاسلام سیدولی هاشمی و حجت‌الاسلام سعید فخرزاده

رزمنده فعال حوزه دفاع مقدس:

اکبر صحرایی

بانوان فعال در عرصه نویسندگی حوزه دفاع‌مقدس:

هاجر پورواجد

مرضیه نظرلو

کوثر دانش

لیلا نظری گیلانده

مدیریت هنری (طرح جلد):

حسن منظوری برای طرح جلد کتاب مهاجر سرزمین آفتاب از نشر سوره

میکائیل براتی برای تصویرسازی کتاب نوجوان «داداش ابراهیم» از نشر کتابک

نبرد ایرانیان از نشر طلایی

هنرهای تجسمی:

حیدری (عکاس جنگ) از انجمن عکاسان پیشکسوت جنگ

مرجان ترنج برای تصویرسازی کتاب کودک «نقاشی خدا» از نشر سوره مهر

خاطره:

کتاب حوض خون نوشته فاطمه سادات میرعالی از انتشارات راه یار

کتاب روزی که در اتاق عمل گریستم نوشته ایرج محجوب از انتشارات سوره مهر

کتاب پسرهای ننه عبدالله نوشته سعید علامیان از انتشارات سوره مهر

خاطره و داستان:

کتاب من جانباز نیستم نوشته سید میثم موسویان از انتشارات معارف

گروه مستند:

کتاب شهیدان ایرانی پیرو ادیان توحیدی، سعید زارع

کتاب صبح روز نهم نوشته گلعلی بابایی از انتشارات بیست و هفتم بعثت

زندگی نامه داستانی:

کتاب گمشده مجنون نوشته مریم عباسی جعفری از انتشارات بیست و هفتم بعثت

شعر و نثر ادبی:

کتاب از پلک زمین اثر علی محمد مؤدب

سنگ بر طاغوت، اثر مرتضی حیدری آل کثیر

گروه کودک و نوجوان:

کارخانه اسلحه سازی داوود داله

باران‌ترین بودی نوشته طیبه سامانی

نقاشی خدا اثر، علیرضا قزوه از سوره مهر

نبرد ایرانیان، اثر مهدی الماسی و بهروز رضایی و حبیب یوسف‌زاده

گروه هنرهای نمایش:

تک تیرانداز، محمدحسین وفایی، انتشارت وثوق

پژوهش هنر:

رسالت گمشده، محمدرضا شاه حسینی و حمید رضا شمس‌الدین خرمی.

پژوهش فرهنگی هنری:

بیستون عشق، سمیه سادات شفیعی

پژوهش ادبی:

بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار محمد علی شمس الدین و قیصر امین پور از لیلی....

پژوهش سیاسی و نظامی:

نبرد ماووت

تاریخ پزشکی دفاع مقدس، سبد عباس فروتن

کتاب‌های مرجع:

جغرافیایی شهیدان ایران، حسن کامران دستجردی از انتشارات دانشگاه تهران

توطئه داخلی:

کتاب تلخی رهایی نوشته جواد کامور از نشر سوره مهر

گروه زبان فارسی:

کتاب حوض خون نوشته فاطمه‌سادات میرعالی از انتشارات راه یار

گروه ویرایش

کتاب می‌نار اثر سیدفرید حسینی

مدافعان حرم:

کتاب حکایت زخم‌ها نوشته الهه آخرتی از انتشارات روایت فتح

خاتون و قومندان نوشته مریم قربانزاده از انتشارات ستاره‌ها

گروه سرباز حکیم:

کتاب هزار جان گرامی نوشته ساجده ابر اهیمی از انتشارات سوره مهر

گروه بین الملل:

ترجمه؛

روایت جنگ در دل جنگ (با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی دکترانیس دوویکتور، استاد دانشگاه سوربن) ترجمه محمدمهدی شاکری نشر سینمایی فارابی.

مقاومت بین‌الملل:

کتباً مأموریت خدا، نوشته محمد سرور رجایی از انتشارات راه یار

اینجا سوریه است، نوشته زهره یزدان پناه از انتشارات راه یار

شهادت طلبان، نوشته حمید داودآبادی از نشر شهید کاظمی

تاریخ شفاهی:

هیچ برگزیده‌ای نداشت

گروه خاطره و داستان:

راوی کتاب حاج جلال، حاج جلال حاجی بابایی پدر شهیدان حاج بابایی از همدان

راوی کتاب معجزه نزدیک است، جانباز بصیر محمدحسن نیسی

گروه زندگی نامه داستانی:

راوی کتاب تنها گریه کن، اشرف‌السادات منتظری مادر شهید محمد معماریان

خورشید زابل، اثر پژوهشی شهید قاسم سلیمانی شهید قاسم میرحسینی از انتشارات شاهد

هنرمند متعهد:

زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی

داور پیشکسوت:

علی شجاعی صائین

گروه داستان:

علیرضا سلطان شاهی

مغازله با خاک، جهانگیر خسروشاهی، انتشارات سروش

در این مراسم همچنین طوبی زرندی همسر شهید رجب محمدزاده راوی کتاب بابارجب و خانواده شهید نخبه، سیدفریدالدین معصومی تجلیل شدند.

در پایان این مراسم از کتاب‌های سال دفاع مقدس رونمایی شد.