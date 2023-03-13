به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیستمین دوره جایزه ملی انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، «غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، «حجت‌الاسلام ایمانی‌پور» رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سردار «محمدقاسم ناظر» مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، «یاسر احمدوند» معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «عباس بایرامی» رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و جمعی از اهالی قلم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درحال برگزاری است.

در ابتدای این مراسم، سردار بایرامی پس از قرائت پیام سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از سال ۱۳۷۳ که این رویداد پایه‌گذاری شد تا دوره نوزدهم، ۱۶ هزار اثر مورد بررسی قرار گرفته بود که امروز این آمار به سالانه بیش از ۲۰ هزار افزایش یافته است.

وی افزود: خلاقیت‌ها و نوآوری از ویژگی‌های ادبیات دفاع مقدس است و معرفت‌افزایی و مقابله با تحریف با برگزاری نشست‌های تخصصی رویکرد این جایزه دوره است که در لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب به اثری مکتوب مبدل شد.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس گفت: امسال ۳ هزار ۹۹۸ کتاب مکتوب و ۱۲۰۰ اثر شنیداری با حضور ۱۰۰ داور آثار داوری شد. بررسی آثار شنیداری برای اولین‌بار در این رویداد داوری می‌شد؛ ما معتقد بودیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فضای جدیدی را در ادبیات ایرانیان ایجاد می‌کند که با ادبیات دفاع مقدس این مسئله محقق شد.

سردار بایرامی گفت: امروز با افتخار عنوان می‌کنیم انتشار این کتب سالانه به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ رسیده است، اما هنوز نسبت به مطالبه رهبر انقلاب برای ۱۰۰ برابری آثار ادبی فاصله داریم؛ درحالی که بنیاد حفظ آثار با جهش خوب زمینه انتشار سالانه ۱۵ هزار کتاب به‌وجود آورده است.

ادبیات دفاع مقدس ظرفیت پرداخت بین‌المللی دارد

در ادامه محمدرضا بهمنی معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مراسم با بیان اینکه جایزه ملی انتخاب کتاب سال دفاع مقدس دو ویژگی مهم دارد، اظهار داشت: ویژگی اول این مراسم پرداختن به کتاب و مسئله دوم آن محوریت موضوع دفاع مقدس است.

وی ادبیات دفاع مقدس را روایت صلح دانست و گفت: این رویداد و حرکت بزرگی که در جهت روایت ارزش‌های دفاع مقدس صورت می‌گیرد ظرفیت پرداخت بین‌المللی دارد که باید تشکر و قدردانی از دست‌اندرکاران آن را داشت چراکه بخش بین‌الملل آن را فعال کردند تا در خصوص حوزه ادبیات دفاع مقدس و ایثار و شهادت کاری بزرگ صورت بگیرد.

معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: مأموریت ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات معرفی فرهنگ و ارزش‌های فکری و اندیشه‌ای جمهوری اسلامی است لذا نسبت به رویکرد این رویداد به‌شدت استقبال می‌کنیم که امیدواریم در کشورهای جریان مقاومت کتاب‌های ادبیات صلح را پررنگ‌تر کنیم.