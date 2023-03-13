به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید مقابله با سرقت و دستگیری سارقان و مال‌خران در سطح خوزستان، پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی تعدادی از مال‌خران اموال مسروقه را شناسایی کرد.

وی افزود: در اجرای این طرح تیم‌های پلیس آگاهی چهار نفر از مال‌خران و تغییر دهندگان شماره سریال گوشی‌های مسروقه در چند عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان تصریح کرد: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۷۰ دستگاه گوشی موبایل فاقد هرگونه اسناد و مدارک مالکیت را کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات برای دستگیری دیگر سارقان و همدستان ادامه دارد، خبر داد: مال‌خران با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.