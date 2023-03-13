به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی ظهر دو شنبه در شورای اطلاع رسانی خراسان شمالی اظهار داشت: پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌های عمرانی و ملی استان امری ضروری است زیرا با این پیوست شاهد همراهی، مشارکت و مطالبه گری مردم خواهیم بود.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی یکی از راه‌های پاسخ دادن دستگاه‌های اجرایی را اطلاع رسانی به مردم دانست و افزود: با اطلاع رسانی‌های به موقع همراهی مردم سرعت پروژه‌ها را بیشتر خواهد کرد و میزان تعامل با مردم هم افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: دولت دنبال بهره وری و به اشتراک گذاشتن منافع با مردم است لذا دستگاه‌های اجرایی با شناسایی پروژه‌های نیمه تمام می‌توان آن را به مردم واگذار کرد.

ناهیدی در خصوص آسیب‌های مواد مخدر و نقش مهم اطلاع رسانی در این حوزه نیز گفت: تخصیص اعتبار به ماده ۱۵ و ۱۶، اجرای طرح یاریگران زندگی، بازرسی در ورودی‌های استان از مهم‌ترین اقدامات است که انعکاس آن توسط صدا و سیما و رسانه‌ها موجب فرهنگ سازی خواهد شد.

وی در ارتباط با بدحالی اخیر دانش آموزان مدارس نیز گفت: این موضوع کنترل و مدیریت شده و خوشبختانه تاکنون گزارش دیگری اعلام نشده است.