به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که تحریم ها علیه روسیه را به مدت ۶ ماه دیگر تمدید می کند.

بر اساس اعلام این رسانه، تمدید تحریم های ضدروسی در حالی به انجام رسید که تحریم های بروکسل علیه روسیه شامل حدود یک هزار و ۵۰۰ فرد و ۲۰۵ نهاد می شود.

به گزارش وبگاه اینتل ریپابلیک، شورای اروپا با انتشار بیانیه ای در این باره بهانه این اقدام خود علیه روسیه را تداوم عملیات ویژه نظامی مسکو علیه اوکراین ادعا کرد.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحریم ها علیه روسیه که از سال ۲۰۱۴ به بهانه درگیری ها در اوکراین اعمال شده بود، به مدت ۶ ماه دیگر تمدید می شود.

بر این اساس، تحریم ها بدون هیچ گونه تغییری تمدید شدند.

شورای اتحادیه اروپا ادعا کرد: امروز شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت اقدامات محدود کننده علیه کسانی که مسئول تضعیف یا تهدید تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین هستند را به مدت ۶ ماه دیگر یعنی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ تمدید کند.

این در حالیست که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ششم اسفند ماه سال جاری جزییات بسته دهم تحریم های بروکسل علیه روسیه را اعلام کرد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که اتحادیه اروپا دهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرده است.

بنا به اعلام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریمی اروپا علیه روسیه، ۱۲۱ شخص حقیقی و حقوقی در لیست سیاه قرار گرفتند.

این مقام اتحادیه اروپا در توییتر خود آورده بود: بسته تحریمی جدید علیه روسیه ۱۲۱ شخص حقیقی و حقوقی را در هدف قرار می دهد، محدودیت های تازه ای بر واردات و صادرات (این کشور) وضع می کند و (پخش برنامه های) رسانه های تبلیغاتی روسیه را در این اتحادیه ممنوع می کند.

بنا به نوشته خبرگزاری تاس، فهرست تحریمی جدید اتحادیه اروپا پخش برنامه های شبکه های روسیا الیوم و اسپوتنیک عربی در اروپا را نیز هدف قرار داده بود.

همچنین بنا به بسته دهم تحریم های بروکسل علیه مسکو، اتباع روسیه از داشتن پست های مدیریتی در شرکت های استراتژیک اتحادیه اروپا منع شده اند.