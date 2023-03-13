شویگو: روابط روسیه و چین عامل تعیین کننده ثبات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع روسیه گسترش روابط میان پکن و مسکو را عامل تعیین کننده ای در ثبات بین المللی ارزیابی کرد.

«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که روابط روسیه و چین عامل اصلی حمایت از ثبات جهانی در جهان امروز است.

وزیر دفاع روسیه امروز در پیامی در حساب کاربری خود در تلگرام خطاب به «ژانگ یوشیا» نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین تاکید کرد که روابط دوجانبه بین دو کشورهای به سطحی نوین و بی‌سابقه رسیده است.

در پیام شویگو تاکید می شود که روابط میان پکن و مسکو به عامل اصلی حمایت از ثبات جهانی در مواجهه با روند فزاینده تنش‌های ژئوپلیتیکی در جهان تبدیل شده است.

اخیراً رویترز به نقل از «منابع آگاه» اعلام کرد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد.

چین و روسیه در سالهای اخیر تحت دکترین اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند. چین تاکنون عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکرده و آشکارا نیز حمایت نکرده است و در عین حال تلاش کرده روابط خود را با مسکو تقویت کند.

همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در قلمروهایی نظیر اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره ای موارد بسیار متمرکز است.