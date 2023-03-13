به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از «منابع آگاه» اعلام کرد شی‌ جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد.

به نوشته رویترز این منابع آگاه به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکردند و به علت «حساسیت موضوع» تمایل نداشتند که هویت‌شان فاش شود؛ هنوز دولت چین و روسیه نیز واکنشی نشان نداده‌اند.

چین و روسیه در سالهای اخیر تحت دکترین اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شده‌اند. چین تاکنون عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکرده و آشکارا نیز حمایت نکرده است و در عین حال تلاش کرده روابط خود را با مسکو تقویت کند.

همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در قلمروهایی نظیر اقتصاد ، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره ای موارد بسیار متمرکز است.