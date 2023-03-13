تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم مربوط به چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اهمیت تأمین نظم و امنیت عمومی از آمادگی دادستانی تهران جهت برخورد با جرایم ارتکابی احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد و اظهار کرد: جهت رسیدگی به جرایم احتمالی ارتکابی مربوط به چهارشنبه آخر سال شعب ویژه‌ای در همه نواحی عمومی دادسرای تهران ایجاد شده است.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مدیریت بحران در نواحی عمومی دادسرای تهران، گفت: به تمام نواحی ابلاغ شده است معاون دادستان و سرپرست دادسرا به همراه قاضی کشیک با حضور در شعب ویژه به جرایم احتمالی و شکایات واصله رسیدگی کنند.

دادستان تهران تاکید کرد: دستگاه قضائی مخالف شادی و ایجاد نشاط در جامعه نیست، اما امنیت و آسایش مردم را در هر موضوعی اولویت خود می‌داند و با مخلان نظم عمومی برخورد قاطع خواهد کرد.