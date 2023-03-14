تشکیل پرونده قضایی برای راکبان و خودروهای متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، سردار محمد حسین حمیدی در حاشیه بازدید رئیس آتش نشانی تهران از مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند تهران بزرگ گفت: خودروهایی که از داخل خودرو اقدام به پرتاب نارنجک می‌کنند از طریق دوربین‌های شناسایی می‌شوند.

وی گفت: همچنین وسایل نقلیه ای که اقدام به پرتاب مواد محترقه از داخل خودرو به بیرون می‌کنند خبر داد توقیف و این افراد به مراجع قضائی نیز معرفی می‌شوند.

در این دیدار قدرت الله محمدی رئیس آتش نشانی تهران از مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند تهران بزرگ بازدید و از نزدیک با تلاش‌ها، فعالیت‌ها و نحوه نظارت بر مدیریت ترافیک شهر تهران توسط کارکنان راهور آشنا شد.