به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری عصر سه شنبه در نشست قرارگاه نوروزی امام علی (ع) استان بوشهر که با حضور رؤسا، معاونین و نمایندگان پلیس‌های تخصصی و معاونت‌ها در سالن اجتماعات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، با تبریک بهار طبیعت و نوروز و حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن با بیان اینکه بخشی از تأمین امنیت جامعه را مدیون سربازان وظیفه می‌دانیم اظهار داشت: دوران سربازی بهترین زمان برای خودسازی و خدمت به نظام و کشور فارغ از هر گونه وابستگی است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی کل کشور گفت: سربازی مقدمه‌ای برای مسئولیت پذیری فرد در جامعه و زندگی و آمادگی و تمرین برای ورود به یک زندگی بهتراست.

فرمانده انتظامی استان با تقدیر از زحمات و تلاش‌های بی منت کارکنان وظیفه در امور انتظامی گفت: بی شک خدمات و زحمات شما عزیزان نزد خداوند متعال محفوظ خواهد ماند.

سردار حیدر سوسنی با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه سرباز و سربازی در نظام جمهوری اسلامی گفت: شهید جبهه مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی در وصیت نامه خود به حذف همه عناوین و القاب تاکید و سفارش کرده است که بر روی سنگ مزار ایشان عبارت سرباز قاسم سلیمانی نوشته شود.

وی خاطر نشان کرد: انشاالله در سال جدید با توجه به تاکید فرمانده کل انتظامی کشور به شعار «نوروزی متفاوت با پلیس مقتدر و حرفه ای»، با همت و عزم نیروهای مسلح بویژه کارکنان انتظامی و سربازان عزیز کشور، ایران را از دسیسه‌های دشمنان در امان خواهیم داشت و همواره روزهایی سرشار از آرامش و امنیت را برای مردم عزیز کشورمان آرزومندم.