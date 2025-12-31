به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان انتظامی شهرستان نور با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و ارتباط مستقیم آن با توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کرد

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران گفت: پاسداری از دستاوردهای بزرگ کشور وظیفه‌ای خطیر برای همه آحاد ملت و به ویژه جامعه انتظامی است

وی افزود: امنیت زیربنای اصلی توسعه همه‌جانبه کشور است و نیروی انتظامی با ایجاد آرامش و ثبات در جامعه زمینه لازم برای تحقق اهداف عالیه نظام را فراهم می‌کند

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: سیره عملی و جان‌فشانی‌های این شهید بزرگوار الگویی زنده برای تمامی نیروهای مسلح به ویژه جامعه انتظامی در مسیر دفاع از امنیت و ارزش‌های انقلابی است

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی نقطه عطفی در تقویت جبهه مقاومت و وفاداری عملی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و سیره ایشان امروز به چراغ راه نیروهای مسلح و سازمان انتظامی کشور تبدیل شده است

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های خالصانه کارکنان نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی، تقویت معنویت و ارتقای توان مقابله با تهدیدات نوین در حوزه‌های امنیتی و فرهنگی از اولویت‌های اصلی جامعه انتظامی است