تهیه بسته اقدام مشترک برای حفاظت از ۱۰۰ روستای تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی دارابی» قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پیرو توافقات قبلی انجام شده و به منظور تحقق حمایت از مردم و ساکنان روستاهای تاریخی و با ارزش و ارتقا کیفیت زندگی مردم در این روستاها، بسته عملیاتی با مشارکت طرفین تهیه و در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این اقدام معاونت میراث فرهنگی که با مشارکت معاونت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت و معاونت‌های عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آغاز شده است حفاظت و احیا همزمان این روستاها و ایجاد زمینه رشد و توسعه یکپارچه مد نظر قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در این روستاها برای ایجاد و توسعه اشتغال از مهمترین دستاورهای این اقدام مشترک خواهد بود که با همکاری کارگروه‌های ملی و استانی برنامه ریزی، هدایت و انجام می‌شود.