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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

دارابی خبر داد:

تهیه بسته اقدام مشترک برای حفاظت از ۱۰۰ روستای تاریخی

تهیه بسته اقدام مشترک برای حفاظت از ۱۰۰ روستای تاریخی

معاون میراث فرهنگی گفت:بسته اقدام مشترک حفاظت و احیا ۱۰۰ روستای تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور در افق ۲ ساله در دستور کار مشترک معاونت میراث فرهنگی و بنیاد مسکن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی دارابی» قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پیرو توافقات قبلی انجام شده و به منظور تحقق حمایت از مردم و ساکنان روستاهای تاریخی و با ارزش و ارتقا کیفیت زندگی مردم در این روستاها، بسته عملیاتی با مشارکت طرفین تهیه و در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این اقدام معاونت میراث فرهنگی که با مشارکت معاونت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت و معاونت‌های عمران روستایی و بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آغاز شده است حفاظت و احیا همزمان این روستاها و ایجاد زمینه رشد و توسعه یکپارچه مد نظر قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی در این روستاها برای ایجاد و توسعه اشتغال از مهمترین دستاورهای این اقدام مشترک خواهد بود که با همکاری کارگروه‌های ملی و استانی برنامه ریزی، هدایت و انجام می‌شود.

کد مطلب 5747018
فاطمه کریمی

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