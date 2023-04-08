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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۸:۴۴

استاد حوزه و دانشگاه‌های اردبیل:

عنصر اصلی‌ ایجاد وفاق در جامعه توجه به عدالت است

عنصر اصلی‌ ایجاد وفاق در جامعه توجه به عدالت است

اردبیل- استاد حوزه و دانشگاه‌های اردبیل گفت: اصلی‌ترین عنصر ایجاد وفاق و همدلی در جامعه توجه به عدالت است که متأسفانه در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین نوری شامگاه جمعه در مراسم سخنرانی مسجد امام حسین (ع) به مناسبت شب‌های ماه مبارک رمضان در اردبیل اظهار کرد: در مکتب اهل بیت اصلی‌ترین عنصر ایجاد وفاق و همدلی در جامعه توجه به اصل عدالت است که متأسفانه در بخشی از جامعه ما این موضوع نادیده گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در همین استان اردبیل فردی را سراغ داریم که ۱۲۰ میلیون تومان فیش حقوقی دارد و زمانی که مردم چنین پرداختی‌هایی را می‌بینند نسبت به اجرای عدالت و مساوات در جامعه ذهنیت منفی پیدا می‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه در سیاست ائمه اطهار به ویژه امام علی (ع) و سایر بزرگان بر اجرای عدالت تأکید شده است، گفت: آنچه که در سیاست بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، عمل به درستی و ایجاد فضای عادلانه در جامعه است تا حق الهی و حق مردم مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام نوری افزود: متأسفانه برخی سیاست‌مداران ما مفهوم و معنای سیاست را غلط درک کرده و یا در مسیر عمل این مفهوم را غلط تبیین می‌کنند چرا که اصلی‌ترین عنصر مورد توجه در عرصه سیاست باید عمل به حق الهی و مراعات حقوق مردم باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فردی که دغدغه مالی و جذب منابع بیشتر به نفع خود را دارد، نه تنها سیاست‌مدار نیست بلکه در احقاق حق مردم نیز نمی‌تواند زبانی روشن و اقدامی شفاف داشته باشد.

حجت‌الاسلام نوری مراعات حق الهی، حق مردم و حق تک تک افراد جامعه را بسیار ضروری اعلام کرد و ادامه داد: سیاست‌مداران ما باید در قبال رعایت این حقوق پیشقدم بوده و زمینه جلب اعتماد عمومی را فراهم کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه‌های اردبیل به نزدیکی ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: نباید عرصه انتخابات و تبلیغات کاندیداها به محل تاخت و تاز سیاست‌مداران فاقد نگاه عادلانه تبدیل شود بلکه شایسته است اولی‌تر از همه حقوق الهی و حقوق مردم در همه ابعاد مراعات شود.

کد مطلب 5749114

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