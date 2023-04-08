برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ در حاشیه برگزاری ششمین جلسه قرارگاه پزشکی خانواده، افزود: هدف از اجرای برنامه پزشکی خانواده آن است که هزینه درمان مردم کاهش یابد و افرادی که از سیستم پزشکی خانواده و نظام ارجاع تحت درمان قرار گیرند، هزینه بستری آنها رایگان شود؛ همانطور که اکنون در بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان بیمارانی که از سیستم پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، رایگان تحت درمان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت در سراسر کشور عملیاتی می‌شود و اکنون این برنامه در شهرهای ۲۰ هزار نفر جمعیت و روستاها در حال اجرا است.

وزیر بهداشت گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم، میزان بالای مصرف دارو است به طوری که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱.۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است.