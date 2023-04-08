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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

وزیر بهداشت؛

برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت عملیاتی می شود

برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت عملیاتی می شود

وزیر بهداشت با اشاره به رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، گفت: برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت ۱۴۰۲ در سراسر کشور اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ در حاشیه برگزاری ششمین جلسه قرارگاه پزشکی خانواده، افزود: هدف از اجرای برنامه پزشکی خانواده آن است که هزینه درمان مردم کاهش یابد و افرادی که از سیستم پزشکی خانواده و نظام ارجاع تحت درمان قرار گیرند، هزینه بستری آنها رایگان شود؛ همانطور که اکنون در بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان بیمارانی که از سیستم پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، رایگان تحت درمان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برنامه پزشکی خانواده از اول اردیبهشت در سراسر کشور عملیاتی می‌شود و اکنون این برنامه در شهرهای ۲۰ هزار نفر جمعیت و روستاها در حال اجرا است.

وزیر بهداشت گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم، میزان بالای مصرف دارو است به طوری که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان ۱.۵ قلم است اما در ایران حدود ۴ قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود که بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی است.

کد مطلب 5749320
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • ندا IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
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      برقراری فوق العاده خاص کادربهداشت ودرمان؛مطالبه اصلی وبحق مدافعان جانفشان و زحمتکش سلامت...لطفا"پیگیری و رسیدگی فرمایید
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      رفتم دکتر داروی اموکسی کلاو نوشته ۳۰ عدد داروخانه ۱۵ تا با منت داده اون ۱۵ تای بقیشو با تامین اجتماعی حساب میکنه و پای بیمار نوشته میشه مگه نه اینست که انتی بیوتیک با تعداد مشخص باید مصرف شود وگر نه بیماری فقط سرکوب و میکروبها قویتر میشوند؟این چه خیانتی در حق مردم است که مرتکب میشوید؟

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