همه چیز پرسپولیس برای سایه به سایه شدن با صدر

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی پر گل پرسپولیس مقابل ملوان بندر انزلی با شکست سپاهان اصفهان مقابل تراکتور در تبریز همراه شد تا رقابت در بالای جدول به اوج حساسیت خود برسد. سرخپوشان پایتخت با سه گل قوی سپید انزلی را بدرقه کرد تا با ۵۱ امتیاز تفاضل یک امتیازی با سپاهان و استقلال داشته باشد.

پرسپولیس در حالی به پیروزی رسید که آمار این دیدار نشان از برتری مطلق شاگردان یحیی گل محمدی داشت. سرخ‌ها هر بار اراده کردند توانستند با استفاده از جناحین به دروازه ملوان برسند. ۲۵ درصد دیگر از حملات پرسپولیس نیز به حرکت عمقی مهدی ترابی و سروش رفیعی ارتباط داشت تا این تیم پس از دیدار با تراکتور در تبریز در هفته بیست و دوم باز هم بتواند سه گل در یک بازی بزند.

طبق آمار سایت متریکا پرسپولیس در این دیدار ۲۰ بار اقدام به شوت‌زنی کرد که ۹ شوت آنها در چارچوب دروازه بود. مالکیت توپ ۶۲ درصدی پرسپولیس نیز باعث شد تا نبض میدان به طور کامل در اختیار هافبک‌های پرسپولیس قرار بگیرد که میزان حرکات آنها به عمق دفاع حریف بیشتر از بازی در عرض بود.

تعداد پاس‌های پرسپولیس نیز ۶۱۸ مرتبه بود که دقت ۸۵ درصدی داشت. همین موضوع باعث شد تا ایمان صادقی گلر ملوان بیش از هشت بار واکنش موفق داشته باشد.

عملکرد ایده آل پرسپولیس سبب شد تا منتقدان گل محمدی دیگر نتوانند بهانه‌ای بتراشند و این تیم منتظر لغزشی دیگر از دو مدعی دیگر باشد تا جای سپاهان و استقلال را بگیرد. شاید پرسپولیس در پنج بازی بعدی خود نیازمند شبیه سازی دیدار با ملوان باشد تا علاوه بر کنترل میدان بتواند موقعیت‌های گلزنی زیادی را روی دروازه حریفان ایجاد کند.

برنامه پنج بازی باقیمانده پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر به شرح زیر است:

* مس کرمان - پرسپولیس

* پرسپولیس - استقلال

* پیکان - پرسپولیس

* پرسپولیس- گل گهرسیرجان

* نساجی مازندران - پرسپولیس