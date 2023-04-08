کمک های مومنانه در دماوند به عنوان یک فرهنگ حفظ و ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر شنبه در شانزدهمین رزمایش کمک‌های مومنانه دماوند اظهار داشت: اجرای رزمایش کمک مؤمنانه صحنه‌های زیبایی از همدلی و همدردی در ایران اسلامی خلق کرده که در اذهان مردم ایران ماندگار خواهد شد و همه باید این کار بزرگ را به عنوان یک فرهنگ خوب حفظ و ترویج کنیم.

فرماندار دماوند ضمن اشاره به نقش تأثیر گذار بسیج در حوزه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم، بسیج را مدافع اصیل ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری دانست و عنوان داشت: هر زمان که نظام با خطری روبرو شود، بسیج در صحنه حاضر خواهد بود و جانانه از نظام و ارزش‌های آن دفاع خواهد کرد و در حوزه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم کشور همیشه در صحنه حاضر خواهد شد.

طاهرخانی در پایان گفت: بسیجیان، هر زمان که نیاز به کمک جهادی و خیرخواهانه باشد در کنار مجموعه دولت مشغول خدمت رسانی به مردم هستند و امروز نیز در برقراری آرامش و امنیت برای همشهریان شبانه روز تلاش می‌کنند تا کسی نتواند امنیت و آسایش را از مردم سلب کند.