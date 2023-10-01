توهین به قرآن توطئه دشمنان، برای متوقف کردن امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شرکت نمایندگان و اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف اسلامی صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد. موضوع کنفرانس امسال وحدت اسلامی، «همکاریهای اسلامی برای دستیابی به ارزشهای مشترک» بود و این کنفرانس با حضور بیش از سه هزار نفر از علما و فرهیختگان ۴۱ کشور جهان در حال برگزاری است.
در ابتدای مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی پس از قرائت قرآن کریم و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت.
حجت الاسلام شهریاری در آغاز ضمن تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اعظم صلیاللهعلی و آله و سلم و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام به همه ملت ایران و حضار در سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی گفت: گسترش گفتمان امت واحده، هدف اصلی بنیادین ما در کنفرانسهای وحدت است. این مفهوم قرانی آرمانی است که جوامع اسلامی به سمت آن حرکت کنند و در نهایت امیدوار باشیم که ابتکاری همچون اتحادیه کشورهای اسلامی به منصه ظهور نزدیک شود، مرزهای کشورهای اسلامی کمرنگ شود، پول واحد اسلامی رواج یابد و مجلس واحدی که بتواند قوانین و مقررات مشترک و اجماعی را به تصویب برساند، در این اتحادیه فعال شود.
وی ادامه داد: سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با موضوع همکاریهای اسلامی برای دستیابی به ارزشهای مشترک در حالی آغاز میشود که جهان اسلام طی سال گذشته شاهد تحولات گسترده و عمیقی بوده است.
شهریاری افزود: از کشورهای اسلامی میخواهیم تلاش خود را برای ریشهکنی جنگ و خونریزی درون جهان اسلام افزایش دهند. مسلمانان از تمامی اقوام و مذاهب برای ایفای نقش در تمدن نوین اسلامی نیازمند امنیت پایدار هستند. یکی از مهمترین ارزشهای مشترکی که جوامع اسلامی با همکاری میتوانند به آن دست پیدا کنند، امنیت پایدار است؛ امنیت در سه لایه ملی، منطقهای، و جهانی مد نظر است. به همین جهت ما با افزونگی به کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی تهران و ابتکار و نوآوری کنفرانسهای منطقهای و کنفرانسهای موضوعی این توفیق را داشتهایم که گفتمان وحدت را در سطوح مختلف گسترش دهیم.
دبیرکل مجمع تقریب در پایان سخنان خود گفت: حمایت از مردم ستمدیده فلسطین همچنان اولویت ارزشهای مشترک جهان اسلام برای دستیابی به وحدت است. حرکت خودجوش فلسطینیان برای دفاع از حقوق انسانی خود، در کرانه باختری، نوار غزه و داخل فلسطین اشغالی، نیازمند پشتیبانی همهجانبه جهان اسلام است. این نیاز نه فقط در گفتمان بلکه در عمل نیز باید بروز و ظهور یابد. در این حال مسئولیت کشورهای همسایه سنگینتر است. هشدار ما به کسانی است که عادیسازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را مزمزه میکنند. به آنها گوشزد میکنیم که هرگز همپیمانی با رژیم غاصب صهیونیستی برای جهان اسلام به سودمندی نخواهد انجامید. طعم تلخ همیاری با دشمنان اسلام را در قضیه بنیقریظه بهخاطر بیاورید. زمانی که برای این رژیمِ غاصب، فرصتی پیش آید، از پشت به شما خنجر خواهد زد. او بر هیچ عهد و پیمانی استوار نیست و ویرانی، ترور و نزاع در جهان اسلام را دنبال میکند.
شیخ نعیم قاسم: باید مقابل دشمن صهیونیستی ایستاد
در ادامه حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی ضمن تبریک ایام ولادت حضرت رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیهالسلام گفت: برای تقویت همکاری اسلامی راهکارهایی را باید پیش گرفت. یکی از مهمترین مسائل، وحدت اسلامی است. باید در جهت وحدتِ عملی تلاش زیادی کنیم و این ارزش اسلامی را به عنوان یکی از مهمترین ارزشها در نظر بگیریم و همچنین تلاش کنیم به روحیه وحدتبخشی در جامعه خودمان برسیم و نیز کوشش داشته باشیم از طریق کشورهای بزرگ اسلامی و نیز سازمان ملل ارزشهای واقعی انسانی را نشان دهیم.
وی افزود: وحدت باید یک حداقل و یک حداکثر داشته باشد. حداقلش آن است که کشورها و سازمانهای ما در کنار بلوک دشمن قرار نگیرند بلکه در کنار هم باشند. از سوی دیگر تلاش کنند در زمینههای مختلف همکاری داشته باشند. یادمان باشد امام خمینی همواره تأکیدشان بر این بود که بایستی وحدت در میان تمام آحاد جامعه اسلامی تسری یابد. ما در دنیا یک میلیارد مسلمان داریم که دارای امکانات زیادی هستند. باید مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اصلی در نظر بگیریم. باید به همه اعلام کنیم اشغال سرزمین فلسطین اشغال تمام سرزمینهای اسلامی است. باید مقابل دشمن صهیونیستی ایستاد. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مسئله حقوق فلسطینیان، هرگز از سوی سازمانهای بینالمللی محقق نمیشود بلکه با پایداری مردم حاصل میشود.
شیخ نعیم ادامه داد: باید بتوانیم در زمینه تحکیم نظامی و حوزه مقاومت تلاش بیشتری داشته باشیم. با تقویت امکانات خودمان بتوانیم در برابر دشمنان خودمان بایستیم. با توجه به تجربه گرانسنگی که ایران در دفاع از مستضعفان در دنیا داشتند، باید این مسئله را به عنوان الگو قرار دهیم و بتوانیم با تکیه بر این ارزشهای والا متحد شویم و از دشمنی بپرهیزیم. نتایج و دستاوردهای ناشی از پیشرفت امت اسلامی و مسلمانان سبب شده مقاومت یک شکل منطقی به خودش بگیرد و لذا تأکید میکنم محور مقاومت میتواند دستاورهای خوبی برای امت اسلام داشته باشد. این امر به ما کمک میکند تا بتوانیم در برابر حرکتهای تعصبی بایستیم. در آخر میگویم باید از هرگونه اختلاف پرهیز کنیم و بدانیم همکاری ایران با کشورهای اسلامی میتواند در جهت تحقق ارزشهای اسلامی کمک کند.
مفتی اعظم و رئیس اداره مسلمانان روسیه: روسیه همواره از ارزشهای سنتی و دینی صیانت کرده است.
شیخ راویل عین الدین، مفتی اعظم و رئیس اداره مسلمانان روسیه سخنران دیگر این مراسم بود. مفتی اعظم و رئیس اداره مسلمانان روسیه، در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با بیان اینکه ما مسلمانان باید امروز علیرغم تنوع در فرهنگها و مواضع، دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: وحدت قلوب بزرگترین اساس امت اسلامی است و همه مذاهب باید در عرصه اسلام به دور یکدیگر جمع شده و با وحدت قلوب به سمت هدف مشترک حرکت کنند.وحدت قلوب به معنای تسخیر و بردگی دیگر انسانها نیست، بلکه برای رهایی از بردگی انسانها است.
مفتی اعظم روسیه با اشاره به اقدامات کشورش در زمینه ایجاد وحدت بین ادیان اظهار کرد: تقویت صلح و همکاری بین مذهبی و بین همه ادیان جهانی که در تمام قرون گذشته در روسیه وجود داشته است، مهمترین دستاورد این کشور محسوب میشود.عشق به خلقت انسان که در قرآن کریم ذکر شده است، گفت وگوی خلاقانه و اصیل را نه تنها در امت اسلامی بلکه در فرقهها و مذاهب مختلف تعیین و به وحدت دعوت میکند.
وی با بیان اینکه دعوت به وحدت در پیام امام خمینی (ره) به گورباچف تجلی پیدا کرد، اظهار داشت: اندیشههای امام خمینی (ره) که بیش از ۳۰ سال پیش تبیین شده با دعوت به وحدت ادیان، بر حرکت به سمت عقاید مشترک صحه میگذارد.
عین الدین با بیان اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز مانند بسیاری از رهبران جهان، هرگونه بی حرمتی به قرآن کریم را قویاً محکوم کرده است، تصریح کرد: طی دهههای گذشته، روسیه همواره از ارزشهای سنتی و دینی چه در همین کشور و چه در عرصه بینالمللی صیانت کرده است.
مفتی اعظم روسیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز با وجود اختلاف نظرها، پیروان ادیان جهان باید متحد شده و در اعمال نیک یکدیگر را یاری دهند و در برابر شرارتها مقاومت کنند.
رئیس انجمن اسلامی چین: نقش علمای مسلمان در ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز قابل توجه است
«جو پینگ ما»، رئیس انجمن اسلامی چین، در سخنرانی خود در سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی اظهار داشت که دین اسلام بیش از ۳۰۰ سال است که در این کشور گسترش پیدا کرده و مسلمانان زیادی در این کشور زندگی میکنند.
وی افزود: در شش دهه اول مهاجران وارد چین شدند که منجر شد دین اسلام در این کشور گسترش پیدا کند و به عنوان یکی از مذاهب اصلی در چین تبدیل شود.
رئیس انجمن اسلامی چین در پایان گفت: دانشمندان اسلامی فرهنگ تسامح که از پایههای اسلام است و همچنین نفی تبعیض نژادی را در بین مردم اشاعه میدهند و زندگی مسالمتآمیز را بین مسلمانان و غیرمسلمانان برقرار میکنند.
دبیرکل مجمع فقه اسلامی جده: باید وحدت در جوامع اسلامی تحقق عملی پیدا کند
مصطفی سانو دبیرکل مجمع فقه اسلامی جده دیگر سخنران مراسم افتتاحیه بود. وی در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، طی سخنانی با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و تحولات سرنوشت سازی که امروز از جهت اقتصادی و سیاسی در منطقه شاهد هستیم و با توجه به چالشهای امروز امت اسلامی، برگزاری این اجلاس بسیار پر اهمیت است.
سانو با اشاره به فرموده خداوند متعال «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» تأکید کرد: امروز وحدت همه جانبه باید در همه وجود ما تجلی پیدا کند و در همه کشورهای جهان تسری یابد زیرا امروز نیازمند چنین وحدتی هستیم.
دبیرکل مجمع فقه اسلامی جده با اشاره به اینکه یکی از تأکیدات پیامبر اسلام (ص) این بوده که بتوانیم وحدت را در سراسر جامعه اسلامی تحقق بخشیم، خاطرنشان کرد: ما باید در خوشیها و شادیها نیز در کنار هم باشیم و مانند اعضای یک پیکر با یکدیگر همدلی کنیم و بنا به فرموده پیامبر اسلام (ص) باید وحدت در جوامع اسلامی تحقق عملی پیدا کند.
وی در پایان تأکید کرد: وحدت در فرهنگ متنوع کشورها و جوامع باعث میشود که اختلافات را کنار بگذاریم و بتوانیم به سوی اهداف والای دین اسلام حرکت کنیم و وحدت عملی را تحقق بخشیم. چرا که وحدت فکری، اقتصادی، فرهنگی و حتی وحدت سیاسی میتواند به ما کمک کند که به یک وحدت همه جانبه فکر کنیم و شعار واقعی اسلام یعنی امت واحده را عملی سازیم و همچنین از ملتهای مظلوم جهان حمایت کنیم.
مفتی یمن: مردم یمن با صراحت شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زدند
در ادامه علامه شمسالدین شرفالدین مفتی یمن در سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: گناه اصلی مردم یمن این بود که از رژیم صهیونیستی و دشمنان اظهار بیزاری کردند. هم پیمان نشدن با نیروهای منطقهای و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام مهمترین گناه مردم یمن بود. مردم یمن با صراحت شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زد.
مفتی یمن با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام و آمریکا علیه مردم یمن و جوامع اسلامی متحد شدهاند، گفت: آنان ائتلاف شیطانی را علیه ما مسلمانان و مردم یمن تشکیل دادهاند اما ما مردم یمن توانستیم در برابر آنها بایستیم با این حال که محاصره و باکوت شده بودیم. آنان میخواهند ما را ذلیل کنند برای همین اقدام به تبلیغ منفی علیه مردم یمن کردهاند. همه بدانند که ما در برابر دشمنان اسلام پایبندی میکنیم چرا که مردم یمن با یکدیگر متحد هستند و تاکید بر اسلام و قرآن دارند. لازم است جوامع اسلامی و مسلمانان در حمایت از مردم یمن سفارت خانههای خود را در کشورهای اروپایی تعطیل کنند اما متأسفانه تا کنون این کار را انجام ندادهاند.
وی با تاکید بر اینکه مردم یمن مخالف دشمنان اسلام و اسرائیل هستند گفت: پیام ما روشن است مسلمانان نباید با دشمنان در زمینههای اعتقادی و اساسی جهان اسلامی با دشمنان همگام شوند امروز کشورهای زیادی هستند که میخواهند رابطه مسلمانان را با دشمنان عادی سازی کنند. متحد شدن مسلمانان باید در راستای تقویت جوامع اسلامی و حمایت از قدس باشد در این زمینه نیز طرحها و جلسات خوبی ارائه و برگزار شده است. ما مسلمانان به پیامبر اکرم وفادار هستیم از این رو لازم است سخن حق بگوییم و از هیچ چیزی وحشت نداشته باشیم.
رئیس جمهور: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خواست بیگانگان است
آخرین سخنران مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بود. رئیس جمهور در سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در سالن اجلاس سران، گفت: یاد همه کسانی را که در جهت وحدت اسلامی مجاهدت کردند، قلم زدند و تلاش کردند گرامی میدارم و از دست اندرکاران برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی و همین طور عزیزانی که در این اجلاس سخنرانی کردند، تشکر و قدردانی میکنم.
وی افزود: موضوع وحدت اسلامی همواره بسیار اهمیت دارد و در تاریخ اسلام مورد توجه بوده است. اهمیت وحدت روز به روز در عالم اسلام بیشتر مورد تاکید قرار میگیرد. توجه به وحدت به عنوان یک امر فردی و مقطعی نیست، بلکه یک منظومه فکری و اندیشهای با محوریت حق است.امروز موضوع وحدت بسیار اهمیت دارد، همواره در تاریخ اسلام وحدت امت اسلامی دارای اهمیت بوده و اهمیت وحدت روز به روز در عالم اسلام مورد تاکید قرار میگیرد.وحدت، منظومه فکری و اندیشهای است با محوریت حق و اساس قرار دادن باور به قرآن کریم و نبی مکرم اسلام.
رئیسی با بیان اینکه وحدت امت اسلامی همواره در تاریخ اسلام دارای اهمیت بوده است، گفت: وحدت و موضوع اتحاد در حفظ منافع امت اسلامی و ارتقای آن است.
وی با بیان اینکه توجه به آزادی قدس شریف مهمترین شاخص برای امت اسلامی در جهان اسلام است، گفت: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرکت ارتجاعی و قهقرایی برای هر دولتی در جهان اسلام است.
رئیس جمهور تاکید کرد: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خواست بیگانگان است. دیگر در مناطق مختلف از جمله در لبنان و فلسطین سخن از تسلیم نیست. گزینه همه مجاهدین به صورت یکپارچه در سرزمینهای اشغالی مقاومت در برابر اشغالگران است و این گزینه مقاومت است که دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد.
رئیسی با اشاره به شهدای جهان اسلام از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: شهید قاسم سلیمانی و شهید مهندس المهدی و شهدای دیگر در جای جای کشورهای اسلامی رسالت سنگینی را بر عهده ما گذاشتند. اگر خوب توجه کنید پیام آنها در همهجا شنیده میشود. آنها از ما انسجام، وحدت، مقاومت و امید به آینده را میخواهند در حالی که دشمن به دنبال مأیوس کردن ما و آنچه که دوست دارد بشود، میباشد.گوش شنوا برای شنیدن پیام شهدا که در فضا طنین افکن است را داریم و در این مسیر گام برمیداریم.
رئیس جمهور در پایان با اشاره به توهین به مقدسات در برخی کشورها، اذعان داشت: توهین به قرآن، مقدسات، پیامبر و اولیای دین و راه انداختن گروههای تکفیری و وجود افراد دست نشانده در برخی دولتها برای ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی همه از حلقههای زنجیره دشمنان، برای متوقف کردن امت اسلامی است، اما ما دشمن شناس هستیم و ایستادگی و مقاومت میکنیم.
آیت الله مکارم شیرازی: یافتن ارزشهای مشترک مهمترین راه تداوم همبستگی میان مسلمانان است
در ادامه کنفرانس وحدت اسلامی پیام آیت الله مکارم شیرازی خطاب به این کنفرانس قرائت شد. آیت الله مکارم در این پیام خاطر نشان کرد: سالیان متمادی است که این همایشها وگردهماییهای همانند آن در کشور اسلامی ما برگزار میگردد و شرکت کنندگان در فضایی آرام و دوستانه در کنار یکدیگر و همراه با اخوت و برادری به بررسی مسائل و مشکلات میپردازند و هرگز اختلاف نظرها و تعدد و تکثر دیدگاهها، مانع از گفت و گو و تعامل نمیگردد؛ بیتردید چنین همراهی و همفکری میتواند الگویی مناسب برای سایر جوامع اسلامی با همه تنوعها و تکثرها باشد. به نظر میرسد دلیل چنین امری را باید در وجود ارزشهای مشترک پیگیری کرد؛ چه ارزشهای انسانی و چه ارزشهای دینی که التزام و تعهد به آن، از تندروی و عدم تحمل مخالف جلوگیری کرده، راه را بر زندگی مسالمت آمیز، همراه با احترام به هم نوع و هم کیش هموار میسازد.
در ادامه این پیام آمده است: باید توجه داشت که دشمن در طول تاریخ بهترین حربه برای تضعیف جامعه ایمانی را اختلاف افکنی و بهرهگیری از تفاوتهای مذهبی، قومی و فکری قرار داده، هیچگاه از این نقشه شوم دست برنداشته است، از اینرو لازم است مسلمانان نیز با هوشیاری کامل لحظهای از آن غافل نشوند.یافتن ارزشهای مشترک، تبیین و معرفی آنها به مسلمانان و دعوت به رعایت و التزام به آنها، مهمترین راهِ تداوم همبستگی و تقریب میان مسلمانان است.اکنون که شعار اصلی این همایش نیز «همکاری برای دستیابی به ارزشهای مشترک» است، فرصتی ارزشمند به دست آمده تا با همفکری اندیشمندان و عالمان جهان اسلام، از درون منابع و مصادر اسلامی این مشترکات استخراج گردیده، به مسلمانان معرفی گردد تا در پرتو آن، جوامع اسلامی بیش از پیش به سوی همبستگی و در یک کلمه رسیدن به «امت واحده»، گام بردارند که این مهم تنها به دست اندیشمندان اسلامی، قابل تحقق میباشد.
گفتنی است، سی و هفتمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی از تاریخ ششم لغایت یازدهم مهرماه سال ۱۴۰۲ با موضوع "همکاریهای اسلامی برای دستیابی به ارزشهای مشترک" در دو قالب حضوری و وبیناری در حال برگزاری است.
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