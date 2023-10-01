مردم یمن با صراحت شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زدند

به گزارش خبرنگار مهر، علامه شمس‌الدین شرف‌الدین مفتی یمن در سی و هفتمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: گناه اصلی مردم یمن این بود که از رژیم صهیونیستی و دشمنان اظهار بیزاری کردند.

وی افزود: هم پیمان نشدن با نیروهای منطقه‌ای و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام مهمترین گناه مردم یمن بود. مردم یمن با صراحت شعار مرگ بر آمریکا را فریاد زد.

مفتی یمن با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام و آمریکا علیه مردم یمن و جوامع اسلامی متحد شده‌اند، گفت: آنان ائتلاف شیطانی را علیه ما مسلمانان و مردم یمن تشکیل داده‌اند اما ما مردم یمن توانستیم در برابر آنها بایستیم با این حال که محاصره و باکوت شده بودیم. آنان می‌خواهند ما را ذلیل کنند برای همین اقدام به تبلیغ منفی علیه مردم یمن کرده‌اند. همه بدانند که ما در برابر دشمنان اسلام پایبندی می‌کنیم چرا که مردم یمن با یکدیگر متحد هستند و تاکید بر اسلام و قرآن دارند.

علامه شمس‌الدین شرف‌الدین تاکید کرد: لازم است جوامع اسلامی و مسلمانان در حمایت از مردم یمن سفارت خانه‌های خود را در کشورهای اروپایی تعطیل کنند اما متأسفانه تا کنون این کار را انجام نداده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم یمن مخالف دشمنان اسلام و اسرائیل هستند گفت: پیام ما روشن است مسلمانان نباید با دشمنان در زمینه‌های اعتقادی و اساسی جهان اسلامی با دشمنان همگام شوند امروز کشورهای زیادی هستند که می‌خواهند رابطه مسلمانان را با دشمنان عادی سازی کنند.

مفتی یمن به برنامه‌های جشن میلاد پیامبر اکرم اشاره و تصریح کرد: برخی عناصر تکفیری در میان جشن‌های اسلامی مانند جشن میلاد پیامبر اکرم خود را منفجر می‌کنند در سنت پیامبر این جشن‌ها وجود دارد ما باید مسیر خود را از آنان جدا کنیم بنابراین مسلمانان یا باید در کنار دشمنان قرار گیرند یا خود را در کنار مسلمانان قرار دهند.

علامه شمس‌الدین شرف‌الدین ادامه داد: متحد شدن مسلمانان باید در راستای تقویت جوامع اسلامی و حمایت از قدس باشد در این زمینه نیز طرح‌ها و جلسات خوبی ارائه و برگزار شده است. ما مسلمانان به پیامبر اکرم وفادار هستیم از این رو لازم است سخن حق بگوییم و از هیچ چیزی وحشت نداشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علما موظف هستند که مسلمان را در این مسیر هدایت و تشویق کنند؛ تشویق مسلمانان به جهاد در برابر دشمنان وظیفه علما است. امروز آمریکا و اسرائیل پشت توطئه‌هایی هستند که علیه مسلمانان اجرا می‌شود و ما باید پیرو اسلام و قرآن باشیم.