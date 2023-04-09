به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: دین اسلام دین رأفت، معرفت، رحمت و مودت است؛ دینی است که اساس و پایه آن بر مبنای عدالت است و جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه محکم و رفیعی است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسلام به موضوع زنان توجه ویژه ای دارد، اظهار داشت: برخلاف غرب که با نوعی توهین به زنان نگاه می‌کند، اسلام نگاه ویژه ای به زنان دارد. این لایحه یکی از لوایحی است که در آن توجه بسیار زیادی به زنان شده و در سه بخش به این موضوع پرداخته شده است و در واقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت درباره حمایت از زنان آسیب دیده در این لایحه پرداخته شده است.

وی ادامه داد: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضائی، حمایت‌های قضائی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.

گودرزوند تصریح کرد: همچنین تدابیر پیشگیرانه در این لایحه وجود دارد که در واقع مانع هر گونه اقدام بازدارنده برای بروز سو رفتار علیه زنان شده است؛ از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت افزایی، اطلاع رسانی، آموزش و… در این لایحه پرداخته شده است و نقطه اتکای زنان به این لایحه بسیار مهم است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زنان جایگاه بسیار رفیعی است. مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به جایگاه زنان توجه ویژه ای داشته اند. این لایحه به صیانت از زنان در قانون اساسی ما پرداخته شده است.

وی اظهار داشت: استفاده از وکلا و کارشناسان یکی از مهمترین بخش‌های که در تدابیر حقوقی و قضائی قرار دارد. همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌هایی که در این موضوع مطرح می‌شود، محوری ترین بخش است که در موضوع تدابیر حقوقی و قضائی دیده شده است. همچنین جرم انگاری جدید در این لایحه آمده است.