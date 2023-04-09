دریافت 62 MB کد مطلب 5750634 https://mehrnews.com/xZT6T ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳ کد مطلب 5750634 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳ چگونه عبادت برای بعضی افراد تلخ میشود؟ توصیه آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در مورد نحوه عبادت و تاثیر آن بر جسم و روح را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شیطان چگونه بر انسان مسلط می شود؟ /عاقبت کسانی که شیطان با آنها رفیق میشود اوّلین توصیه مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی به علامه طباطبایی/نافلهی شب را حتماً به جا بیاورید کسی که موجب گمراهی دیگران میشود،در عذاب با آنها شریک است چگونه کسی می تواند به مقام «عباد الله المخلصین» برسد؟ برچسبها فیلم نوشت عبادت حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
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