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کد مطلب 5750634
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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۳

چگونه عبادت برای بعضی افراد تلخ می‌شود؟

چگونه عبادت برای بعضی افراد تلخ می‌شود؟

توصیه آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا در مورد نحوه عبادت و تاثیر آن بر جسم و روح را مشاهده می‌کنید.

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