https://mehrnews.com/x3cXQY ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۳ کد مطلب 6936095 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۳ روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد مشهد- در این فیلم روایت شاهدان حادثه تصادف خودرو سواری با تجمع کنندگان انقلابی در وکیل آباد مشهد را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6936095 کپی شد مطالب مرتبط سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد فوت پدر و پسر در برخورد سمند با ستون برق در بلوار نماز مشهد اجتماع پرشور محله اقبال مشهد رئیس پلیس راهور مشهد: تجمعات شبانه در پیادهروهای ایمن برگزار شود ورود پیکرهای مطهر جانباختگان بلوار وکیل آباد مشهد به تجمعات شبانه اسکوتر صورتی «حسنا» در بلوار وکیلآباد مشهد جا ماند تداوم تجمع شبانه مردم گرگان در حمایت از رهبری برچسبها مشهد اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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