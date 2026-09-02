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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۳

روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد

روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد

مشهد- در این فیلم روایت شاهدان حادثه تصادف خودرو سواری با تجمع کنندگان انقلابی در وکیل آباد مشهد را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6936095

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