به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شماره ۳۸۰/۱۰۴، شیوه نامه اجرایی مرحله دوم این آزمون‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود: مقتضی است، با عنایت به اهمیت و جایگاه این آزمون‌ها، مفاد شیوه‌نامه قبل از برگزاری آزمون، در جلسه توجیهی که با حضور رئیس حوزه آزمون، مأمور حفاظت آزمون و … برگزار می‌شود، به دقت مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته تا اشراف لازم نسبت به تمامی بندهای آن حاصل شود.



همچنین انتظار دارد نسخه‌ای از این شیوه نامه جهت مطالعه و به کار گیری دقیق موارد، در اختیار سایر عوامل اجرایی (مسئول تطبیق عکس، مراقبان و…) قرار گیرد.



رعایت کامل مفاد این شیوه نامه الزامی و بازدید مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان، از حوزه و حوزه‌های برگزاری، موجب امتنان است.

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