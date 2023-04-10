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۲۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

سازمان ملی پرورش استعداهای درخشان اعلام کرد؛

شیوه نامه آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال ۱۴۰۲

شیوه نامه آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای علمی سال ۱۴۰۲

شیوه نامۀ اجرایی مرحلۀ دوم آزمون المپیادهای علمی کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شماره ۳۸۰/۱۰۴، شیوه نامه اجرایی مرحله دوم این آزمون‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود: مقتضی است، با عنایت به اهمیت و جایگاه این آزمون‌ها، مفاد شیوه‌نامه قبل از برگزاری آزمون، در جلسه توجیهی که با حضور رئیس حوزه آزمون، مأمور حفاظت آزمون و … برگزار می‌شود، به دقت مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته تا اشراف لازم نسبت به تمامی بندهای آن حاصل شود.

همچنین انتظار دارد نسخه‌ای از این شیوه نامه جهت مطالعه و به کار گیری دقیق موارد، در اختیار سایر عوامل اجرایی (مسئول تطبیق عکس، مراقبان و…) قرار گیرد.

رعایت کامل مفاد این شیوه نامه الزامی و بازدید مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان، از حوزه و حوزه‌های برگزاری، موجب امتنان است.

برای مشاهده و دریافت این شیوه نامه اینجا کلیک کنید.

کد مطلب 5751248
علی قدمی

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