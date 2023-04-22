به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد ایالات متحده در رقابت با چین برای جذب استعدادهای علمی جهان شکست خورده است.

این سازمان که یک سازمان میان دولتی با ۳۸ کشور عضو است داده‌های جدیدی را منتشر کرده است که نشان می‌دهند استراتژی چین برای استخدام محققان و دانشمندان برای کار در دانشگاه‌های وابسته به چین بسیار موفق‌تر و اثرگذارتر از ایالات متحده بوده است.

بر اساس این داده‌ها در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده در رقابت با سایر کشورها بسیاری از دانشمندان تحقیقاتی را که برون‌دادهای منتشر شده معتبر جهانی داشته‌اند، از دست داده است. این در حالی است که چین بیش از ۲۴۰۸ محقق و نویسنده با برون‌دادهای جهانی را جذب کرده است.

این آمار نشان دهنده یک چرخش قابل توجه نسبت به سال ۲۰۱۷ است که در آن دوران ایالات متحده با جذب ۴۲۹۲ دانشمند در صدر فهرست کشورهای نخبه‌پذیر قرار داشت و چین فقط ۱۱۶ دانشمند را جذب کرده بود.

نکته مهم‌تر اینکه این سازمان، جریان ورودی و خروجی محققان علمی با مستندات منتشر شده بر اساس تغییرات در وابستگی سازمانی را دنبال می‌کند. بدین ترتیب با این شرایط اگر نویسنده‌ای که قبلاً به کشور دیگری وابسته بوده است، مقاله دیگری را در کشوری جدید منتشر کند، کشور جدید به عنوان دریافت کننده یک دانشمند پژوهشگر جدید شناخته می‌شود.

یکی از موارد بسیار مهمی که در این داده‌ها نشان داده شده است تعداد بالای دانشمندان چینی است که به چین بازگشته‌اند و دلیل آن نیز تغییر ناگهانی در سیاست‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی ایالات متحده عنوان شده است.

این مرکز در ادامه با اشاره به اهمیت آمار مذکور نوشته است که این یک روند بسیار خطرناک برای ایالات متحده در جهان است چرا که اگر دانشمندان چینی از کار در ایالات متحده واهمه داشته باشند، به این معنی است که ایالات متحده از جذب و استفاده آن‌ها به اندازه چین سود نخواهد برد.

همچنین با اشاره به سیاست شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی چنین عنوان شده است که دانشگاه‌ها و شرکت‌های آمریکایی فکر می‌کنند که از دست دادن محققان با استعداد چینی برای ایالات متحده تهدید بسیار بزرگی است.