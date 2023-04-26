به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله مرادی، با اشاره به اهمیت منابع انسانی در ساختار وزارت بهداشت، پایش حوزه منابع انسانی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و مؤسسات وابسته را با هدف جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی، از اقدامات مهم اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت عنوان کرد که برای نخستین بار انجام شده است.

وی در ادامه ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، آگاهی از وضعیت موجود حوزه‌های مختلف منابع انسانی و تقویت نقاط قابل بهبود و احصای تجارب و دستاوردهای موفق و به اشتراک گذاری آنها را از نتایج پایش های حوزه منابع انسانی عنوان کرد.

مرادی همچنین از تدوین سند جامع برنامه منابع انسانی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: احصا و تحلیل وضعیت موجود و مقایسه با استانداردهای نیرو و تبیین وضعیت هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با تأمین و توزیع نیروی انسانی، مقایسه بین تقاضا و آموزش نیروی انسانی از مواردی بود که در تدوین سند جامع برنامه منابع انسانی وزارت بهداشت انجام شد.

وی ادامه داد: از نتایج این اقدامات می‌توان به شناسایی وضعیت موجود تمامی مؤسسات، تعیین نیازهای واقعی و صدور مجوز ۲۵ هزار نفری از سوی سازمان اداری استخدامی کشور در مرحله اول برای رفع نیازهای مراکز جدید تأسیس شده، اشاره کرد.

مرادی ضمن اشاره به تبدیل وضعیت نزدیک به ۷۰ هزار نفر از مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت بهداشت، برگزاری متمرکز و سراسری دوره‌های توجیهی بدو خدمت برای ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان تازه استخدام شده را از عوامل مهم اجرای فرآیند جامعه پذیری کارکنان نظام سلامت عنوان کرد.