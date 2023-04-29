سیدحامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سفرای کشورهای عضو اکو و میهمانان رویداد اردبیل ۲۰۲۳ امروز در منطقه جعفرآباد محل برگزاری جشنواره بین المللی کوچ عشایر حاضر شده تا بیشتر با زندگی جامعه عشایری و توانمندی بی نظیر این حوزه با محوریت آداب و سنن و فرهنگ غنی این جامعه توانمند آشنایی پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این رویداد علاوه بر برپایی غرفههای کشورهای عضو اکو عشایر پنج استان کشور از عشایر بختیاری گرفته تا عرب خوزستان در قالب آلاچیق و غرفههای تعریف شده توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.
استاندار اردبیل افزود: این رویداد در کنار ایجاد یک فضای متنوع برای گردشگران و علاقمندان به رویدادهای گردشگری بستر وفاق ملی را نیز فراهم کرد تا عشایر غیرتمند نشان دهند همچنان مرزداران غیور این سرزمین ارزشی هستند.
عاملی ادامه داد: آنچه که در این رویداد نمودی متفاوت پیدا کرد نمایشی از اصالت و هویت جامعه عشایری است که در ابعاد مختلف از لباسهای فاخر گرفته تا حجب و حیا و حجاب و عفاف شایستگیهای این جامعه را میتوان به خوبی مشاهده کرد.
وی شمال استان اردبیل را دارای ظرفیت بی نظیر عنوان کرد و گفت: بنگاههای اقتصادی عظیمی که در این نقطه از استان اردبیل واقع شده با تنوع تولید و افزایش ظرفیت در حوزههای مختلف از بهترین و شایستهترین توانمندیهای قابل ارائه برای گردشگران داخلی و خارجی محسوب میشوند.
استاندار اردبیل تصریح کرد: سفرای کشورهای عضو اکو و سازمان همکاریهای اقتصادی حوزه دریای سیاه در این دو روز با بستههای گردشگری جذاب استان اردبیل در حوزههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و همچنین مشوقهای سرمایه گذاری آشنایی پیدا کرده و امیدواریم ماحصل آن را در سال جاری در قالب تحولات اقتصادی در این استان شاهد باشیم.
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