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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

سلیمانی مطرح کرد

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در چهارمحال و بختیاری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان چهار محال و بختیاری، از کشف انواع لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر سلیمانی درباره کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در چهارمحال بختیاری، گفت: با اقدامات تخصصی و تلاش مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس، یک دستگاه کامیون کشنده حامل کانتینر پر از انواع لوازم آشپزخانه قاچاق در محورهای مواصلاتی این استان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: کامیون مذکور حامل انواع لوازم آشپزخانه قاچاق، شامل: یک هزار و ۹۸۷ ست زود پز، ۴۰۶ ست قاشق و چنگال، ۱۵ هزار و ۷۱۶ عدد لیوان و ظروف شیشه‌ای بود که از بنادر جنوبی کشور به مقصد تهران بارگیری شده بود را کشف کردند.

کد مطلب 5766419

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