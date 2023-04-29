کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر سلیمانی درباره کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در چهارمحال بختیاری، گفت: با اقدامات تخصصی و تلاش مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس، یک دستگاه کامیون کشنده حامل کانتینر پر از انواع لوازم آشپزخانه قاچاق در محورهای مواصلاتی این استان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: کامیون مذکور حامل انواع لوازم آشپزخانه قاچاق، شامل: یک هزار و ۹۸۷ ست زود پز، ۴۰۶ ست قاشق و چنگال، ۱۵ هزار و ۷۱۶ عدد لیوان و ظروف شیشه‌ای بود که از بنادر جنوبی کشور به مقصد تهران بارگیری شده بود را کشف کردند.