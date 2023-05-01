به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در آیین امضای توافق‌نامه‌های همکاری با هدف ارتقا و توسعه گلخانه‌های هوشمند و شهرک‌های مولد گلخانه‌ای و شیلاتی عنوان کرد: هنگامی که از اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم در حقیقت از اقتصادی مبتنی بر مردم و برای مردم سخن می‌گوییم. رهبر فرزانه انقلاب هم بر این مردمی شدن اقتصاد، تاکید دارند و ماهیت و ماموریت اقتصاد دانش‌بنیان نیز به‌گونه‌ای تعریف شده است که مبتنی بر فناوری باشد و جامعه را در اقتصاد، نقش آفرین می‌سازد.

دهقانی، اولویت‌دارترین و مهم ترین مساله امروز کشور، را اقتصاد دانست و افزود: اصل کلیدی و راهبردی در تحول کشور نیز، دخیل کردن مردم برای تحول در اقتصاد است. رهبری بارها از جمله در سخنان اخیرشان در آغاز سال، بر استفاده از قابلیت های مردم و مردمی کردن اقتصاد گفته‌اند و مصداق بارز اقتصاد مردمی را شرکت‌های دانش بنیان دانسته‌اند.

دانش‌بنیان شدن اقتصاد با همراهی مردم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با بیان این‌که کشاورزی و غذا یکی از حوزه‌های برجسته برای دانش‌بنیان کردن اقتصاد با همراهی و سرمایه‌گذاری مردم است، ادامه داد: بشر از روزی که متولد می‌شود نسبت به زمین، گیاه و درخت انس و پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند و برای تامین غذا به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای فطری خود گام برمی‌دارد. بر همین اساس، صنعت غذا که تامین کننده مهم ترین و پایه‌ای‌ترین نیاز انسان است، هیچ‌گاه از حرکت بازنخواهد ایستاد.

رییس بنیاد ملی نخبگان اهمیت رسوخ فناوری‌های نو و نوآوری به عرصه کشاورزی و امنیت غذا را با بهره‌گیری از نیروی انسانی دانش‌آموخته و خلاق، یادآور شد و گفت: اهمیت این حوزه به اندازه‌ای بالا است که در سال‌های اخیر، بزرگ ترین ثروتمندان و سرمایه گذاران شناخته شده، عددهای هنگفتی را در حوزه کشاورزی غذا و تولید فرآورده‌های غذایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این ظرفیت بسیار بالا در کشور ما وجود دارد اما لازم است تا با به میدان آوردن مردم و سرمایه گذار بخش خصوصی، مغزافزار، تجهیزات فناور ودر نهایت اقتصاد دانش بنیان را در این حوزه پرظرفیت وارد کنیم.

دهقانی ادامه داد: اگر قرار است ۶ هزار همت نقدینگی سرگردان از بازار های کاذب و خانمان برانداز به سوی تولید و اشتغال و خلق ارزش افزوده هدایت شود، باید حوزه‌های ظرفیت‌مند برای سرمایه گذاری و پیشرفت همچون کشاورزی، امنیت غذا و سایر را به مردم اطلاع رسانی و آموزش دهیم. قطعا اگر به مردم مسیر صحیح گلخانه‌داری‌، کشت هوشمند و سرمایه گذاری در این عرصه به عنوان صتعتی پرسود، آینده‌دار و تامین کننده رفاه آیندگان آموزش و اطلاع‌رسانی شود، قطعا مردم هم به تخصیص سرمایه های خود در این حوزه مشتاق خواهند شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری بیان کرد: معتقدیم اقتصاد دانش بنیان وقتی جایگاه و اثرمندی واقعی خود را می‌یابد که مردم تاثیر دانش و فناوری را در زندگی خود احساس کنند. از مراحل مطالعه تا کاشت و برداشت و فرآوری را باید به صورت گسترده نقش مردم را در کشاورزی فناورانه، افزایش دهیم تا شاهد ثمرات آن در اقتصاد، اشتغال و آینده جامعه باشیم.

دهقانی با اشاره به عزم جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای توسعه فناورانه و نوآورانه حوزه کشاورزی، امنیت غذا و توسعه بازار این حوزه‌ها افزود: اهمیت این حوزه به قدری بالا است که توسعه فناوری، کاهش وابستگی و رونق بازار این حوزه را ذیل یک ستاد مجزا و تخصصی با عنوان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی دنبال می‌کنیم. این ستاد ضمن حمایت از نوآوری و فناوری‌های قابل بهره‌برداری در این حوزه تلاش می‌کند با استفاده از فناوری و روش‌های نوآورانه همچون تامین مالی جمعی، توسعه نوآوری‌محور و هوشمند را برای این حوزه به ارمغان بیاورد.

دهقانی عنوان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه کشاورزی هوشمند استقبال می‌کنیم تا ضمن تامین نیاز مردم، زمینه مردمی شدن اقتصاد علاوه بر تامین یکی از حیاتی‌ترین نیازهای مردم یعنی غذای سالم، فراهم شود.

حمایت از توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای

در بخش دیگری از این مراسم نادرقلی ابراهیمی مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی، با اشاره به اهمیت بالای امنیت غذا و توجه به کشت در محیط‌های کنترل‌شده عنوان کرد: تغییرات چشمگیر اقلیمی در آینده مانند خشکسالی‌ از یک سو و نیاز روز افزون جامعه به غذا، اهمیت تولید در محیط های کنترل شده را به یکی از اصلی‌ترین راهبردها در همه کشورها تبدیل کرده است. ایران نیز در این زمینه گام‌هایی برداشته و برنامه‌های راهبردی را در دستور کار قرار داده است که در راستای همین رویکرد در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، ایجاد و توسعه گلخانه‌های هوشمند و شهرک‌های مولد گلخانه‌ای را دنبال می‌کنیم.

ابراهیمی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی نامساعد در آینده، راهی جز حرکت به سوی کشت در محیط های کنترل شده و حرکت از کشت در اراضی سنتی به سوی کشت هوشمند با حداقل مصرف انرژی آب و در کمترین مساحت با بیش‌ترین بهره‌وری نداریم.

وی با بیان این‌که در برنامه هفتم توسعه، احداث و ارتقای ۱۵۰ هزار هکتار گلخانه در برنامه وزارت جهاد کشاورزی پیس بینی شده است، ادامه داد: تحقق این دورنمای بلند، نیازمند یک عزم جدی از سوی همه بخش ها و همکاری مردم، مسئولان و نقش آفرینی جدی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

مدیر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری تاکید کرد: با استفاده از شاخص های بهره‌وری کشاورزی هوشمند شامل امنیت غذایی، بهره‌وری و فناوری، شاهد توسعه کشت کاهش مصرف انرژی، کاهش استفاده از سموم و بهینه‌سازی مصرف منابع آبی خواهیم بود.

ابراهیمی با اشاره به طرفیت بالقوه کشور در توسعه محیط های کشت کنترل شده افزود: مجموع محیط کشت کنترل شده کشور از ۲۰ هزار هکتار فراتر نمی‌رود. بیش ترین محیط کشت کنترل شده ما در استان تهران است در حالی که ظرفیت های بسیار خوب و گسترده ای برای کشت در جنوب کشور و سایر مناطق داریم.

امضای توافق‌نامه‌های همکاری در راستای توسعه کشت هوشمند

در حاشیه این مراسم و در راستای توسعه کشاورزی هوشمند در قالب برنامه تفاهم نامه های همکاری با رویکرد افزایش سطوح زیر کشت گلخانه‌ای، استفاده از فناوری های هوشمند و کشاورزی نوین منعقد شد.

گلخانه هیدروپونیک، ایجاد گلخانه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته،ایجاد مرکز نوآوری در حوزه کشاورزی هوشمند، احداث ۶۰ هکتاری گلخانه در جنوب تهران، تولید بذر، نهال و نشاء محصولات گلخانه ای میوه های گرمسیری، توسعه منطقه ای گلخانه ها در جیرفت تا یکصد هکتار با تامین مالی جمعی، به‌کارگیری فناوری های روز و توسعه کشت سبزی و صیفی جات، تولید انواع بذور مورد نیاز سبزی و صیفی جات در اصفهان، ۱۱۲ هکتار بنای گلخانه هوشمند، بخشی از محورهای این توافق‌نامه‌ها به شمار می‌رود.

در حاشیه این مراسم معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در نمایشگاه بین‌المللی ایران سبز، بازدید کرد.

این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردها و فناوری‌های نو در صنعت گلخانه، باغبانی، ماشین آلات، گل و گیاه و صنایع وابسته برپا شده است.

در این رویداد، ۵۵ شرکت دانش بنیان و فناور در حوزه کشت هوشمند گلخانه ها ویزیت باغبانی، بذور سموم و کودها در به ارائه آخرین توانمندی ها و دستاوردهایشان پرداختند.