احراز هویت برخط ۹۷۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضائی از جایگاه والایی برای مسئولان قضائی برخوردار بوده است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز این مهم را در اولویت سیاست‌های قرار داده است و اقدامات متفاوتی در این خصوص انجام داده است. یکی از این اقدامات احراز هویت برخط کد ثنا است. از بین رفتن محدودیت‌های جغرافیای، از بین رفتن محدودیت‌های زمانی، رعایت حقوق شهروندی برخی از ویزگی‌های احراز هویت برخط کد ثنا است.

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه احراز هویت بر خط در راستای ارائه خدمات آسان و ارزان ایجاد شده است گفت: ثبت‌نام ثنا، جز خدمات پایه و درگاه ورود به ارائه دیگر خدمات حقوقی و قضائی در قوه‌قضاییه به مردم است که تا قبل از احراز هویت برخط، به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می‌پذیرفت، اما امروز با بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا این خدمت به صورت غیر حضوری نیز در اختیار مردم قرار داده شده است. این خدمت محدودیت‌های زمانی و مکانی را از بین برده و باعث صرف جویی در وقت مردم شده است. این خدمت که در راستای حقوق شهروندی صورت گرفته است کاهش هزینه‌های مردم را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه بهره گیری از فناوری‌های نوین خدمت به مردم را سرعت داده است گفت: نمونه‌ای از بهره گیری از فناوری‌های نوین احراز هویت برخط کد ثنا است. در سال گذشته بیش از ۹۷۶ هزار نفر از این طریق احراز هویت خود را به صورت برخط انجام داده اند و شناسه قضائی دریافت کردند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا دسترسی مردم به عدالت خدمات الکترونیک قضائی را آسان کنیم گفت: در سال گذشته ۹۷۶ هزار و ۸۶۴ نفر به صورت بر خط و غیر حضوری احراز هویت خود را برای دریافت کد ثنا انجام داده اند که در مقایسه با سال گذشته اش که ۵۱۴ هزار و ۷۵۲ احراز هویت برخط به ثبت رسیده است ۸۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.