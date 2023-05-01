بخش عمده کارگران پارس جنوبی غیربومی هستند/ تامین نیروی تخصصی بومی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح دوشنبه در همایش تجلیل از کارگران و کارآفرینان برتر استان بوشهر اظهار داشت: کارگران نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت جامعه بر عهده دارند و باید قدردان این قشر تلاشگر باشیم.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های متعدد و متنوع اقتصادی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۹۰ هزار کارگر در پروژه‌های عسلویه، کنگان و جم مشغول به کار هستند و بیش از ۲۷ هزار کارگر در پروژه‌های در حال ساخت فعالیت می‌کنند که بخش عمده این کارگران غیربومی هستند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه زمینه به‌کارگیری ۱۰ هزار نفر در شرکت‌ها و صنایع پارس جنوبی فراهم می‌شود افزود: برای تأمین نیروی تخصصی شرکت‌ها و صنایع مختلف گاز و پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی، اقدامات مهمی از سوی مراکز فنی و حرفه‌ای در حال اجرا است.

وی از کاهش نرخ بیکاری استان بوشهر به میزان ۷.۳ درصد خبر داد و بیان کرد: به‌زودی هزار نفر از نیروهای تخصصی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در شرکت‌های گازی منطقه پارس جنوبی با شرکت در آزمون استخدامی فراهم می‌شود.

محمدی‌زاده با اشاره به افتتاح نخستین دفتر استانی انجمن دوستی ایران و چین در بوشهر، افزود: منشأ بسیاری از توسعه ایران و چین در استان بوشهر مستقر است، چون بخشی از این توسعه معطوف به حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که مرکز آن در استان بوشهر است.

وی بیان کرد: علاوه بر حضور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، استان بوشهر ظرفیت‌های مهمی در عرصه تولید محصولات کشاورزی، آبزیان پرورشی و گردشگری دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت گردشگری استان بوشهر، خاطرنشان کرد: از ۲۵ اسفند گذشته تا ۱۲ فروردین امسال ۴.۵ میلیون گردشگر و مسافر وارد استان بوشهر شد که نشان از ظرفیت کم نظیر آن در عرصه گردشگری است.